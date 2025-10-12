Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi

Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 11:18
622 citiri
Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Imagine dintr-un aeroport FOTO Pixabay

Un atac informatic asupra unui furnizor de servicii IT a paralizat parțial traficul aerian în mai multe capitale europene. Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra-Heathrow au confirmat probleme serioase la check-in și îmbarcare, ceea ce a dus la întârzieri și anulări de zboruri încă de sâmbătă dimineață.

Check-in manual și avertismente pentru pasageri

La Bruxelles, reprezentanții aeroportului au transmis că pasagerii pot fi procesați doar manual, în timp ce echipele IT încearcă să repare sistemele. „Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au precizat oficialii.

Situația este similară și la Heathrow, unde un purtător de cuvânt a confirmat că „un furnizor terț care gestionează sistemele de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene se confruntă cu o problemă tehnică”. Aeroportul din Berlin a raportat aceleași dificultăți.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor înainte de a porni spre aeroport și să sosească cu timp suplimentar, mai exact două ore pentru cursele interne din Spațiul Schengen și trei ore pentru cele internaționale.

Deocamdată nu se știe câte alte aeroporturi europene au fost afectate.

...citeste mai departe despre "Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi" pe Ziare.com

Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord. Hackerii susțin că au pus mâna pe 1,5TB de date, inclusiv două milioane de poze
Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord. Hackerii susțin că au pus mâna pe 1,5TB de date, inclusiv două milioane de poze
Un grup de hackeri susține că a obținut acces la datele a aproximativ 70.000 de utilizatori Discord, aplicație de comunicare utilizată și de gameri și în medii profesionale. Compania a...
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera...
#international, #atac cibernetic, #aeroport , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă