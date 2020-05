Arabia Saudita tripleaza TVA in incercarea de a-si echilibra finantele

Cel mai mare exportator mondial de petrol spera ca prin aceste masuri va strange 100 miliarde de riali (24,61 miliarde de euro) la bugetul de stat."A fost decis ca alocatiile pentru costul vietii vor fi suspendate de la 1 iunie iar Taxa pe Valoarea Adaugata va fi majorata, de la 5% pana la 15%, incepand cu 1 iulie", a informat ministrul saudit al Finantelor, Mohammed al-Jadaan. "Aceste masuri sunt dureroase dar necesare pentru a mentine stabilitatea economica si financiara pe termen mediu si lung", a adaugat ministrul citand scaderea veniturilor din petrol si cresterea cheltuielilor in sectorul medical precum si initiativele destinate sprijinirii economiei.Potrivit cifrelor oficiale, la finele anului trecut aproximativ 1,5 milioane de sauditi lucrau in sectorul guvernamental. In anul 2018, regele Salman a ordonat plata unei alocatii lunare de 1.000 de riali (267 de dolari) pentru fiecare angajat la stat, in ideea de a-i ajuta sa acopere cresterea cheltuielilor de trai.Arabia Saudita este tara araba din Golful Persic cea mai afectata de pandemia de coronavirus, cu 39.000 de cazuri de infectie si 246 de decese, conform ultimelor cifre oficiale.In urma anuntului Ministerului de Finante, grupul petrolier saudit Aramco a anuntat o reducere la jumatate, incepand de luni, a pretului benzinei la pompa, un gest destinat sa contracareze impactul masurilor de austeritate.La fel ca si alte tari din Golful Persic, Arabia Saudita nu a introdus o Taxa pe Valoarea Adaugata decat de la 1 ianuarie 2018, incepand cu o rata de 5% pe fondul scaderii pretului petrolului incepand din 2014. In prezent, insa, Guvernul de la Riad estimeaza ca Arabia Saudita ar putea pierde jumatate din veniturile fiscale care au legatura cu petrolul, care reprezinta 70% din totalul veniturilor regatului.In primul trimestru al acestui an, Arabia Saudita a inregistrat un deficit bugetar de noua miliarde de dolari, in conditiile in care cotatia barilului de petrol a scazut cu doua treimi de la inceputul anului si autoritatile intentioneaza sa imprumute 60 de miliarde de dolari pe parcusul acestui an pentru a finanta deficitul bugetar. Dupa ce multi ani a fost excedentar, bugetul de stat al Arabiei Saudite a fost constant pe pierderi incepand din 2014.Luna trecuta, Fondul Monetar International prognoza ca Arabia Saudita va inregistra in 2020 o contractie de 2,3% a Produsului Intern Brut.