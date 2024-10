Mii de bulgari si romani vor sa munceasca in Marea Britanie din 2014 (presa britanica)

Mii de bulgari si romani sunt deja pregatiti sa se indrepte spre Marea Britanie in cautarea unui loc de munca in 2014, dupa ridicarea actualelor restrictii pe piata britanica a muncii, releva publicatia Daily Mail, intr-o ancheta publicata duminica in editia sa online.

Restrictiile pentru bulgari si romani pe piata muncii din Marea Britanie vor fi ridicate la 31 decembrie acest an, iar Londra va deschide oficiile pentru ocuparea fortei de munca (Jobcentres) pentru cei care, potrivit previziunilor Migration Watch, vor veni din Bulgaria si Romania in numar anual de 70.000, in urmatorii cinci ani.

Guvernul britanic refuza sa faca publice estimarile privitoare la acest dosar, iar autoritatile din Romania si Bulgaria sunt sceptice fata de datele oferite de Migration Watch, desi nu si-au procesat propriile date.

Totusi, ancheta realizata de Daily Mail in cele doua state arata ca multi dintre cei 29 de milioane de bulgari si romani asteapta sansa de a putea ajunge in Marea Britanie pentru a gasi de munca.

De indata ce vor gasi un job, ei vor deveni eligibili pentru celelalte beneficii sociale, de departe mult mai generoase decat in tarile lor de origine. Accesul la sistemul de beneficii sociale este mai facil in Marea Britanie decat in Germania sau Franta, tari care vor ridica si ele la finalul anului restrictiile pentru bulgari si romani, adauga publicatia citata.

O agentie pentru plasarea fortei de munca din Bucuresti i-a declarat corespondentei Daily Mail ca deja sunt inregistrati cateva sute de lucratori care vor sa mearga in Marea Britanie in 2014, iar lista este atat de lunga incat deja nu se mai primesc solicitari. Dandu-se drept in cautarea unui loc de munca, jurnalistei i s-a spus ca nu are rost sa isi treaca numele pe lista de asteptare pentru a merge in Marea Britanie in 2014 intrucat exista deja un numar mare de compatrioti care deja au facut solicitari similare.

Patronii altor doua firme din Bucuresti au declarat ca se asteapta sa trimita un numar record de muncitori in Marea Britanie dupa ridicarea restrictiilor pentru lucratorii romani, la 31 decembrie 2013.

Tatiana Geogea, director al companiei Best Opportunity din nordul Bucurestiului, se asteapta ca firma ei sa ajute cel putin 1.000 de romani sa calatoreasca anul viitor in Marea Britanie - recordul precedent al companiei a fost de 700 de persoane intr-un an. "Exista mici dubii ca numarul va creste. Nu cred ca englezii sunt dornici sa culeaga capsuni la o ferma. Romanii au o etica a muncii extraordinara", apreciaza ea.

In timp ce salariul minim in Marea Britanie este de 6,19 lire sterline pe ora, in Bulgaria el este de numai 0,73 lire sterline pe ora, iar Romania nu sta cu mult mai bine - 0,79 lire sterline pe ora. In acelasi timp, salariul mediu saptamanal in Bulgaria este de 63,5 lire sterline, iar in Romania de 86 de lire sterline.

Singurul beneficiu de stat disponibil in ambele tari este cel pentru cresterea copilului, care in Bulgaria se ridica la 3,5 lire sterline saptamanal pentru un copil, iar in Romania la 3,69 lire sterline saptamanal pentru un copil. In Marea Britanie, o singura persoana poate obtine 71 de lire sterline pe saptamana ca alocatie pentru cautarea unui loc de munca, iar un cuplu - 111 lire sterline saptamanal, in timp ce alocatiile pentru locuinta variaza in functie de autoritatile locale, conchide Daily Mail.

