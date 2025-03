Margaret Tatcher lasa in urma un Regat Unit puternic, recladit din politica ei

Fostul premier conservator Margaret Thatcher, care a decedat luni la varsta de 87 de ani, va ramane pentru totdeauna "Doamna de Fier", care a remodelat Marea Britanie cu un liberalism economic intransigent si a restabilit prestigiul international al tarii.

Privirea sa patrunzatoare simboliza o tarie de caracter remarcabila. Cea mai buna descriere a fost facuta chiar de ea insasi: "Eu sunt in favoarea consensului. Consensul asupra a ceea ce vreau eu sa fac".

Acest refuz al compromisului, in serviciul unor principii profund ancorate - conservatorism social, liberalism economic, ideea grandorii tarii sale -, nu s-a dezmintit nicio clipa in cei 11 ani de guvernare (1979-1990).

Covingerile celebrei Margaret Hilda Roberts s-au nascut din educatia stricta primita de la un tata metodist. Ea s-a nascut la 13 octombrie 1925, la Grantham (centrul Angliei), intr-o familie traditionalista.

Devenita avocat dupa casatorie, in 1951, ea li s-a alaturat conservatorilor, iar in 1959 a intrat in Camera Comunelor ca deputat de Finchley. Intre 1970 si 1974 a devenit ministru al Educatiei.

In 1975, Thatcher preia conducerea partidului conservator si patru ani mai tarziu ii invinge pe laburisti. Ea devine prima femeie premier a tarii, instalandu-se la Downing Street numarul 10 pana la 22 noiembrie 1990, o guvernare-record pentru secolul XX.

Ads

Pentru relansarea unei economii care a facut din Marea Britanie "bolnavul Europei", ea a privatizat in mod excesiv, a scazut impozitele si cheltuielile publice si a redus la tacere sindicatele.

Dar pragul de trei milioane de someri a fost depasit, iar grevele minerilor de la inceputul anilor '80 s-au lovit de intransigenta sa.

Ea a incercat sa restabileasca prestigiul fostului Imperiu. Recucerirea insulelor Malvine (Falkland) in 1982 a contribuit la acest lucru. Foarte apropiata de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, ea a contribuit, de asemenea, la incheierea Razboiului Rece.

Dar caracterul sau implacabil s-a intors impotriva ei. Respingerea "poll tax", un impozit local pe care nu a reusit sa il impuna, a adus sfarsitul guvernarii sale. Contestata in cadrul propriului partid, ea a demisionat cu lacrimi in ochi in noiembrie 1990.

Thatcher s-a retras in cartierul londonez Belgravia pentru a-si scrie memoriile si a plecat definitiv de pe scena politica in 2002 din motive de sanatate.

Ads

In iunie 2003, decesul sotului sau, Denis, o afecteaza profund, precum si, mai tarziu, problemele judiciare ale fiului sau, Mark.

In decembrie 2005, la doua luni dupa aniversarea a 80 de ani intr-un hotel din Londra, in prezenta reginei Elizabeth II, ea este spitalizata.

Fiica sa, Carol Thatcher, va dezvalui in 2008 ca mama sa sufera de dementa senila, uitand adeseori ca sotul ei este mort.

De atunci ea a trait izolata, nu a mai participat la receptiile organizate la Downing Street de premierul David Cameron cu ocazia aniversarii sale de 85 de ani in 2010 sau la celebrarea jubileului reginei Elizabeth II in 2012.

Spitalizata in timpul sarbatorilor de iarna din 2012, ea a fost operata din cauza unor noduli la vezica urinara si se afla de atunci in convalescenta.

Ads