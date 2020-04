Din lipsa de clienti, fermierii britanici sunt nevoiti sa arunce laptele

Had to dump today's milk as well so that is 17000l down the drain. But the girls aren't bothered we will do everything to keep them happy and healthy. pic.twitter.com/GnMMgDf1Jr - Robert Mallett (@NorthleazeFarm) April 6, 2020

Inchiderea lanturilor de cafenele, restaurante si birouri a dat o lovitura dura sectorului laptelui intr-o tara unde livrarea de lapte proaspat dimineata face parte din traditie."Astazi am fost obligat, inca odata, sa arunc laptele, ceea ce inseamna 17.000 de litri risipiti", a scris luni pe contul sau de Twitter, Robert Mallett, un producator din Wiltshire, sud-vestul Angliei.O situatie similara in cazul producatorului de branza Winterdale, a carui exploatatie din Kent (sud-est) a publicat duminica pe retelele sociale imagine care arata cum zeci de litri de lapte sunt aruncati la canalizare. "Laptele nostru nu a putut fi valorificat astazi si din pacate a fost risipit. In plus, nu am fost inca platiti pentru laptele din februarie", s-a alarmat acest producator.Potrivit portalului de specialitate Farming UK, daca in luna martie a crescut cererea gospodariilor, pentru ca persoanele fizice iau toate mesele acasa, cererea firmelor si restaurantelor s-a prabusit. In acest context, grupul Freshways, unul din cei mai importanti jucatori angro pe sectorul laptelui, care lucreaza in special cu restaurantele, a decis sa adopte o reducere puternica a pretului platit la producator."Brusc a aparut un ocean de surplus de lapte care cauta cu disperare debusee", astfel ca o parte ajunge in centralele pe biogaz care utilizeaza materii organice pentru a produce energie, explica firma de consultanta Ian Potter Associates. Consultantul spune ca sectorul restaurantelor s-a grabit sa se debaraseze de stocurile nevandute si sa anuleze comenzile.Federatia producatorilor de lapte din Marea Britanie (Royal Association of British Dairy Farmers-RABDF) a cerut marti guvernului un plan de sustinere a producatorilor pentru a evita o criza mai ampla in acest sector. Federatia a cerut autoritatilor "sa ii despagubeasca pe producatorii care nu primesc suficienti bani pentru laptele lor sau cei care sunt constransi sa il arunce".Federatia estimeaza ca 300 de exploatatii agricole ar fi eligibile sa beneficieze de aceasta masura, daca va fi adoptata, ceea ce reprezinta aproximativ un milion de litri de lapte produsi zilnic.La randul sau, puternicul sindicat agricol NFU (National Farmers' Union) a dat asigurari ca lucreaza cu guvernul pentru a rezolva aceasta problema si a incerca sa aduca surplusul de lapte direct la comercianti fara a trece pe la intermediari.Masurile de carantina din numeroase tari europene, unde lipsa de mana de lucru ameninta numeroase recolte, cu riscul producerii unei vaste risipe, tocmai intr-un moment in care milioane de persoane sunt in somaj si intampina dificultati in a-si hrani familiile.Sectorul agricol britanic este ingrijorat de lipsa de mana de lucru pentru a recolta legumele, fructele si florile in saptamanile urmatoare si a cerut ajutorul studentilor si oricarei persoane care cauta un loc de munca.