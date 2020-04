SUA, aproape de o criza a carnii de porc, din cauza coronavirusului

Smithfield Foods, prezent si pe piata din Romania, a informat duminica, intr-un comunicat, ca va inchide facilitatea de procesare a carnii de porc de la Sioux Falls, Dakota de Sud, care este responsabila pentru aproximativ 5% din productia de carne de porc a SUA. Decizia celor de la Smithfield vine dupa ce oficialii din statul Dakota de Sud au descoperit peste 200 de cazuri de coronavirus in randul angajatilor de la acest combinat."Inchiderea acestei facilitati, cumulata cu o lista in crestere de facilitati de productie a furajelor care au fost inchise in industrie, duce tara noastra periculos de aproape de limita in termeni de aprovizionare cu carne. Este imposibil ca rafturile magazinelor sa fie pline daca fabricile noastre nu functioneaza", a declarat directorul general de la Smithfield, Ken Sullivan.Initial, Smithfield, companie detinuta de grupul WH Group din Hong Kong, a propus inchiderea combinatului din Dakota de Sud pentru o perioada de trei zile. Insa guvernatorul din Dakota de Sud, Kristi Noem, a cerut companiei sa prelungeasca perioada de inchidere pentru cel putin 14 zile. Compania a informat ca va redeschide combinatul atunci cand va primi noi indicatii din partea autoritatilor locale si federale.Smithfield a intrat pe piata din Romania din 2004, cu o investitie de 600 milioane dolari, atat in capacitatile de crestere a animalelor, cat si in abatorul tehnologizat. Compania este lider pe piata din Romania si gestioneaza peste 20 de ferme, impreuna cu fermieri parteneri. 29% din carcasele de porc produse in Romania provin de la Smithfield.