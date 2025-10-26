Unilever doreste externalizarea serviciilor IT la HP

HP si Unilever au anuntat semnarea unui memorandum de intelegere pentru inceperea procedurii de due diligence in vederea incheierii unui contract de externalizare IT, potrivit unui comunicat din partea companiei HP.

Memorandumul prevede, in cazul semnarii contractului, externalizarea activitatii centrului de date, administrarii serverelor si bazelor de date si gazduirii aplicatiilor pentru afacerile Unilever de pe continentele americane, Asia, Africa, Orientul Mijlociu si Turcia. Cele doua companii spera ca stabilirea conditiilor contractuale sa se finalizeze in cursul primului semestru al acestui an.

"Am fi foarte bucurosi sa colaboram cu Unilever, o companie de clasa mondiala, pentru a o elibera de grija IT-ului si a-i permite sa se concentreze pe activitatile sale specifice", declara Pablo Sanchez-Lozano, prim-vicepresedinte in cadrul HP Services.

"Le putem furniza o infrastructura informatica simplificata si flexibila, care sa le asigure cresterea valorii si eficientei afacerii, o recuperare mai rapida a investitiei in IT si reducerea costurilor operationale", a mai adaugat acesta.

Bloombiz

