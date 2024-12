Sudanul ar putea incasa opt miliarde de dolari pe an din minele de aur

Sudanul ar putea sa isi tripleze productia anuala de aur in viitorul apropiat, de la 50 de tone la 150 de tone, si sa isi sporeasca veniturile obtinute din vanzarea metalului pretios la aproximativ opt miliarde de dolari.

Ministrul sudanez al resurselor naturale Kamal Abdel-Latif a anuntat intentia guvernului sau cu ocazia ceremoniei de inaugurare a unei noi mine de aur la Qbgbih, pe raul Nil, cu participarea unei companii marocane, care va asigura si managementul, informeaza Sudane Tribune, potrivit Agerpres.

La ceremonie a luat parte si presedintele Sudanului, Omer Hassan al-Bashir, precum si ambasadorul Marocului in Sudan, Mohamed Ma'al.

In 2013, productia de aur a Sudanului este estimata la 50 de tone, iar veniturile din exporturile de aur ar urma sa se cifreze la 2,5 miliarde de dolari, ceea ce face din Sudan al treilea producator de aur de pe continentul african, dupa Africa de Sud si Ghana, si al 15-lea producator pe plan mondial.

Rezervele de aur prospectate in bazinul Qbgbih sunt evaluate in acest moment la 66 de tone, a indicat ministrul sudanez al resurselor naturale, subliniind ca guvernul sau lucreaza la un studiu cuprinzator pentru a detecta eventualele noi zacaminte de acest metal pretios si hidrocarburi in tara.

