Managerii de top se tem riscurile legate de clientela si creditare

Astfel, 62% din sapte sectoare economice, au identificat drept, cele financiare si macroeconomice, creditul comercial fiind cel mai important dintre acestea. Pe total, riscul de credit comercial a fost identificat de 31% dintre respondenti ca fiind cel mai important risc financiar.Mai mult de jumatate (58%) dintre managerii din Europa au afirmat ca dintre clienti, furnizori, asiguratori sau parteneri pentru externalizare, cea mai importanta sursa de risc o reprezinta clientii."Acest studiu a inceput cand companiile au putut evalua implicatiile pe termen lung ale crizei financiare . Avand in vedere problemele inregistrate in colectarea datoriilor si scaderea brusca a cererii in foarte multe domenii, este foarte putin surprinzatoare atitudinea managerilor fata de riscuri", a declarat, directorul Marsh Industry Practices EMEA (Europe, Middle East and Africa ), Mark Pollard."Chiar daca vechiul continent isi revine usor, multe riscuri ameninta in continuare activitatea marilor companii. Din experienta noastra in alte recesiuni , putem spune ca acum este momentul in care multe companii ezita sau iau decizii gresite care le inrautatesc situatia", a adaugat Pollard.Peste o treime dintre managerii de top din Europa vad cresterea bugetelor pentru managementul de riscStudiul Marsh a mai evidentiat ca peste doua treimi (69%) dintre organizatiile implicate in studiu si-au revizuit abordarea riscurilor, ca raspuns la criza. Aproape trei sferturi (73%) dintre participanti au subliniat ca acumManagementul riscului a fost unul dintre putinele segmente care nu a suferit foarte mult dupa reorganizarea bugetelor. Astfel, doar 5% dintre managerii intervievati se asteapta ca bugetele dedicate managementului de risc sa scada, peste o treime dintre acestia (34%) anticipand cresteri."Chiar daca este foarte incurajator ca, cred ca este important ca tot mai multe companii din Romania sa le urmeze exemplul. Acest tip de investitie aduce un avantaj competitiv indispensabil unei companii care doreste sa gestioneze bine revenirea din criza si gandeste un plan de dezvoltare pe termen lung", a declarat directorul general al Marsh Romania, Cristian Fugaciu.El a adaugat ca "managerii prudenti pot elibera mult capital de lucru din balanta daca au o viziune mai buna asupra riscurilor cu care se confrunta companiile lor in aceasta perioada, asupra costurilor de asigurare si asupra modului in care se poate minimiza expunerea la risc".