Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:08
Un renumit fizician s-a contrazis, pe Tiktok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
Sateliți - FOTO Pixabay

Cunoscutul fizician Cristian Presură anunță că a avut un dialog, pe Intenet, cu un individ care este convins că Pământul este plat și că nu se rotește.

"Am intrat pe Tiktok și am discutat cu un susținător al pământului plat. Omul era convins că Pământul nu se învârte, altfel forța centrifugă ne-ar fi aruncat de pe suprafața lui. Dar accepta asta fără să facă calculul. I-am făcut eu. Un om de 100kg este atras cu 1000N prin forta gravitațională, iar la ecuator forța centrifugă este de aproximativ 2N, adica mult mai mică. Cum pot oamenii azi crede una sau alta fără calcule? Nu știu", explică Cristian Presură într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 22 octombrie 2025.

O posibilă explicație ar fi aceea că inteligența artificială (AI) este tot mai prezentă și depășește cu mult inteligența umană, iar pentru a nu se simți în inferioritate, "unii refuză azi chiar și cea mai mică informație."

Cristian Presură se întreabă însă dacă avansul AI în fața inteligenței umane nu va pune sub semnul întrebării utilitatea studiilor de specialitate ale oamenilor.

"Am o puternică senzație că trăiesc sfârșitul umanității; e vremea AI-ului. Citeam fraza de jos, care contine multe cuvinte pe care nu le înțeleg. M-am "antrenat" construind un podcast pe Notebook LM din sursele relevante. Mi-a luat o jumătate de oră, și tot nu am făcut decât "zgândăr" suprafața ințelesului acelor cuvinte. Între timp AI-ul s-a antrenat cu astea în câteva milisecunde și le ține minte de atunci.

La ce mai este atunci util creierul meu? Facultățile și studiile mele? Nu mai știu", scrie Presură.

Cristian Presură consideră că, prin intermediul AI, oamenii pot învăța mai mult, dar nu este sigur că un asemenea proces forțat de învățare este benefic omului.

"Interesant este că AI-ul nu mă eliberează ci îmi "încinge" mai mult creierul. Cu ajutorul AI pot învăța mai multe lucruri într-un timp mai puțin. Dar e bine? E făcut un om să absoarbă atâta informație cât a creat civilizația în mii de ani în miliarde de creiere?", se întreabă Cristian Presură.

