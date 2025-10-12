Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI

În ultimii ani, domeniul inteligenței artificiale a devenit unul dintre cele mai atractive pentru tinerii absolvenți de informatică și inginerie. Tot mai mulți studenți visează să-și înceapă cariera în startupuri AI, unde ritmul rapid și proiectele inovatoare le oferă șansa de a învăța intens și de a avea un impact real.

Business Insider a publicat povestea lui Lambert Liu, un tânăr inginer software care și-a găsit primul job într-un startup AI imediat după facultate.

Lambert Liu, 22 de ani, este un proaspăt absolvent și inginer software la Graphite, o platformă de code review bazată pe inteligență artificială. În timpul facultății, Liu a făcut stagii la Google și la Replit, un startup de dezvoltare software AI.

El a împărtășit pentru Business Insider principalele sale sfaturi despre cum să obții un job la un startup AI.

"Mi-am dat seama că vreau să lucrez într-un startup"

"Pentru majoritatea absolvenților de informatică, e de la sine înțeles să lucreze pentru companiile Big Tech.

Cei mai mulți dintre colegii mei erau atrași de companii precum Google, Meta și Amazon pentru că promiteau prestigiu, stabilitate și o carieră structurată.

Dar eu m-am regăsit într-un al doilea grup de studenți, cei care caută activ oportunități de angajare în startupuri, pentru șansa de a învăța mult într-un timp scurt și pentru potențialul câștig din acțiuni, în cazul în care startupul ajunge listat la bursă.

Ads

Am luat această decizie după ce am făcut stagii atât la Big Tech, cât și la startupuri.

Am făcut două internshipuri la Google în anii doi și trei de facultate.

Când am făcut primul internship la Google, mi-a plăcut foarte mult. Dar la al doilea, am simțit că nu mai evoluez. Nu mă vedeam lucrând acolo pe termen lung.

La finalul anului trei, am făcut un internship la Replit, un startup de dezvoltare software AI. Experiența a fost revigorantă, pentru că am avut ocazia să conduc proiecte cu impact real. Atunci mi-am dat seama că vreau să lucrez într-un startup, ceea ce m-a dus la primul meu job la Graphite, o platformă de code review bazată pe AI."

Iată câteva sfaturi esențiale dacă vrei să-ți găsești un job la un startup AI:

Experiența la Big Tech ajută

"Dacă ești ca mine și vrei să încerci startupurile după ce ai făcut doar internshipuri la Big Tech, nu-ți face griji. Nu e nevoie să ai experiență anterioară într-un startup ca să lucrezi acolo. Internshipul la o companie Big Tech demonstrează angajatorilor că ai o bază tehnică solidă. Știi să faci design tehnic bun și testare de calitate. Experiența în Big Tech arată recrutorilor că poți scrie cod curat și livra rezultate de încredere.

Ads

Desigur, experiența într-un startup te ajută să fii mai obișnuit cu ambiguitatea și să gândești rapid. Dar asta se poate compensa prin proiecte personale, ceea ce mă duce la următorul punct."

Construiește mai multe proiecte

"Eu am lucrat la multe proiecte de pasiune în timpul liber. Acestea nu doar că mi-au dezvoltat abilitățile, dar mi-au și întărit modul de abordare a problemelor.

De fapt, proiectele nu trebuie să fie neapărat legate de AI. Poți folosi instrumente AI ca să-ți amplifici productivitatea ca inginer, dar nu ar trebui să te limitezi doar la asta.

Construirea de proiecte AI nu este o condiție pentru a lucra într-un startup AI. În general, startupurile caută ingineri foarte buni, iar felul în care îți demonstrezi gândirea și abilitățile tehnice poate varia."

LeetCode încă contează, dar nu atât de mult

"Rezolvarea problemelor algoritmice și de codare pe LeetCode (platformă online de învățare și practică a programării, folosită în special de ingineri software pentru a-și dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor algoritmice și de codare) este încă importantă atunci când te pregătești pentru interviurile tehnice la startupuri.

Ads

Totuși, accentul cade mai mult pe abilitatea ta de a gestiona ambiguitatea și pe gândirea orientată spre produs. Acest lucru este valabil mai ales acum, când fiecare inginer poate folosi AI pentru a scrie cod.

Lucrul la proiectele tale personale te va ajuta să-ți dezvolți abilitățile de rezolvare a problemelor. Să creezi ceva nou te obligă să-ți formezi o perspectivă proprie și o metodă de abordare, ceea ce te va ajuta la interviuri."

"Devino bun la gândirea de tip design de sistem"

"Interviul meu la Graphite a fost prima dată când am fost întrebat despre system design. De obicei, asta nu se cere absolvenților fără experiență. În system design, companiile evaluează nu doar abilitățile tehnice, ci și modul în care abordezi problemele.

Eu am învățat multe despre gândirea de tip system design la un curs de interacțiune om-calculator din facultate. Am învățat să definesc probleme și apoi să construiesc o bază tehnică pentru a le rezolva. Cursul mi-a oferit și experiență practică printr-un proiect.

Ads

Cursurile fundamentale precum algoritmi și știința datelor sunt importante, dar explorarea unor domenii precum interacțiunea om-calculator îți poate fi de mare ajutor la interviuri."

Fii un inginer complet

"Dacă vrei să te remarci într-un startup, trebuie să te străduiești să fii un inginer complet. Trebuie să lucrezi într-un ritm rapid și, pe lângă asta, să arăți că îți pasă cu adevărat de utilizatori.

Poți începe să faci asta încă din perioada internshipului. Arată-le managerilor că îți pasă de meseria ta și că vrei să creezi cel mai bun produs posibil.

Asumă-ți responsabilitatea pentru munca ta cât de mult poți. La startupurile AI precum Graphite, ne mișcăm repede, așa că vrem să angajăm oameni care pot ține pasul și pot produce rezultate de calitate."

...citeste mai departe despre "Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI" pe Ziare.com

Ads