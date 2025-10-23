Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:38
51 citiri
Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
Oamenii de știință avertizează că omenirea este în pericol FOTO Pixabay

O coaliţie fără precedent de peste 850 de lideri din tehnologie, ştiinţă şi politică – printre care Steve Wozniak, Richard Branson şi pionierii AI Yoshua Bengio şi Geoff Hinton – cere oprirea imediată a oricăror eforturi de a crea „superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială care ar putea depăşi oamenii în toate domeniile cognitive. Declaraţia, semnată şi de foşti oficiali americani şi figuri publice cunoscute, avertizează că dezvoltarea necontrolată a unei astfel de tehnologii ar putea pune în pericol libertăţile civile, securitatea globală şi chiar existenţa umană.

Documentul avertizează că dezvoltarea superinteligenţei ridică riscuri majore, de la pierderea controlului uman, restrângerea libertăţilor civile şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, până la posibila extincţie a speciei umane.

Declaraţia solicită interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când există un sprijin public semnificativ şi un consens ştiinţific că o astfel de tehnologie poate fi creată şi controlată în siguranţă.

Printre semnatari se află şi foşti oficiali americani, precum fostul şef al Statului Major General Mike Mullen şi fosta consilieră pentru securitate naţională Susan Rice, dar şi figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan.

Iniţiativa reflectă o ruptură tot mai vizibilă între ”optimiştii AI”, care susţin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, şi ”pesiştii AI”, care cer o reglementare strictă. Un sondaj citat de semnatari arată că doar 5% dintre americani susţin dezvoltarea necontrolată a superinteligenţei, în timp ce majoritatea cred că aceasta nu ar trebui creată până nu se demonstrează că este sigură şi controlabilă.

”Trebuie să ne asigurăm ştiinţific că sistemele AI nu pot face rău oamenilor, intenţionat sau nu. Iar publicul trebuie să aibă un rol mult mai puternic în deciziile care ne modelează viitorul colectiv”, a declarat Yoshua Bengio.

...citeste mai departe despre "Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană" pe Ziare.com

Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix vrea ca experiența ta de vizionare să devină mai umană și mai puțin algoritmică. Platforma testează o funcție care va folosi inteligența artificială generativă pentru a crea...
Un renumit fizician s-a contrazis, pe Tiktok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
Un renumit fizician s-a contrazis, pe Tiktok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
Cunoscutul fizician Cristian Presură anunță că a avut un dialog, pe Intenet, cu un individ care este convins că Pământul este plat și că nu se rotește. "Am intrat pe Tiktok și am...
#inteligenta artificiala, #protest, #coalitie, #oameni de stiinta , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  4. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  5. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  6. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  7. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  8. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  9. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
  10. Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic