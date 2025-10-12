Revoluția tehnologică pregătită de arabi. Ce a discutat președintele Emiratelor cu delegația SUA

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 08:12
Dubai, New York / FOTO: Unsplash.com, colaj Ziare.com

Președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care e și emirul din Abu Dhabi, a avut sâmbătă, la Abu Dhabi, o întâlnire cu directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru a consolida cooperarea în domeniul cercetării și aplicațiilor practice ale inteligenței artificiale, a transmis agenția de presă de stat WAM, citată de Reuters.

Conform sursei, discuțiile s-au concentrat pe extinderea colaborării dintre OpenAI și instituțiile din EAU, în linie cu obiectivul țării de a construi un ecosistem integrat de AI care să sprijine planurile de dezvoltare și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere.

Emiratele vor să aibă cel mai mare campus de AI din afara SUA

EAU, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume, investește masiv pentru a deveni un actor global în domeniul inteligenței artificiale, prin construirea unuia dintre cele mai mari centre de date AI și prin lansarea unui nou model de inteligență artificială în limba arabă.

În mai, Emiratele și Statele Unite au semnat un acord pentru dezvoltarea celui mai mare campus de AI din afara SUA, anunțat în timpul vizitei președintelui Donald Trump la Abu Dhabi.

