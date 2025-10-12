Cum a reușit un elev "obișnuit", de 16 ani, să strângă un milion de dolari pentru proiectul său AI: "Unii prieteni nu m-au crezut la început". Sfatul său pentru adolescenți

Inteligența artificială nu mai este doar domeniul marilor companii tehnologice. Tot mai mulți adolescenți din întreaga lume explorează acest univers digital și reușesc să transforme ideile lor în proiecte cu impact real. Un tânăr de doar 16 ani demonstrează că pasiunea, curiozitatea și perseverența pot depăși orice vârstă — el a reușit să strângă un milion de dolari pentru propria sa inițiativă în domeniul AI.

Toby Brown are 16 ani și a strâns 1 milion de dolari în finanțare pentru proiectul său de AI, Beem. Elevul din Marea Britanie a decis să părăsească școala înainte de examene pentru a se concentra pe proiect în Silicon Valley, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"La împlinirea vârstei de 16 ani, am aflat că am strâns 1 milion de dolari pentru proiectul meu de inteligență artificială, Beem. Desigur, eram entuziasmat, dar mai întâi trebuia să aflu dacă era legal să sar peste examene și să renunț la școală.

Din fericire, școala mea a fost entuziasmată de veste. Când le-am spus prietenilor că plec în Silicon Valley, cu aproximativ o săptămână înainte de plecare, reacțiile au fost un amestec de entuziasm și șoc. Nimeni nu se aștepta, iar unii prieteni nu m-au crezut la început. Trebuia să le explic că condusesem deja o companie, primisem investiția și că voi pleca din țară înainte de examene."

"Am fost întotdeauna curios din fire"

"De mic, eram fascinat de cum funcționează lucrurile: sisteme de alarmă, încuietori și alte gadgeturi ciudate. Părinții mei nu sunt tehnologi — tatăl meu lucrează în marketing, mama în sănătate — și nu era vorba de a-mi construi un CV. Am urmat pur și simplu curiozitatea mea, iar ei mi-au oferit libertatea să explorez.

La 7 ani, am cerut pentru ziua mea un Raspberry Pi, un calculator ieftin pentru programare. După aceea, foloseam orice găseam pentru a învăța singur să programez, mai ales tutoriale de pe YouTube și Google.

Îmi imaginam ceva ce vreau să creez — fie un joc de matematică, fie un sistem de alarmă — și nu mă opream până nu reușeam."

"Eram un elev obișnuit"

"După o zi obișnuită la școală, mă grăbeam să-mi fac temele. La un moment dat, am construit un program care făcea o parte din teme automat, colectând informații din Google Classroom și introducându-le într-un model de limbaj timpuriu. Ieșeau niște rezultate ciudate, dar era prima mea expunere la AI — un fel inteligent de trișare.

Am trecut prin școală ca un elev „obișnuit”. Îmi place să învăț, dar nu procesul școlar. Prefer să învăț pe cont propriu, adesea până la ore târzii."

Dezvoltarea conceptului Beem

"În 2023, am dezvoltat conceptul Beem și am început să-l construiesc singur. A fost o provocare mare. Nu pot dezvălui prea multe, dar este o combinație între ideile și explorările mele.

Sper ca, dacă este realizat corect, Beem va redefini modul în care oamenii interacționează cu tehnologia. Obiectivul meu a fost întotdeauna să reduc timpul petrecut cu lucruri pe care nu vrei să le faci și să protejez ceea ce vrei cu adevărat să faci.

Am decis să lucrez full-time la Beem, iar cea mai bună modalitate de a face asta a fost să obțin finanțare de la investitori. În vacanța de vară din august 2024, am mers cu bicicleta prin Londra, prezentând produsul unor firme și încercând să atrag finanțare de la altele. Apoi am continuat în New York și ulterior cu investitori din Silicon Valley și San Francisco, prin Zoom. Nu avea cine să mă ghideze în prezentarea proiectului către investitori, așa că am adoptat o abordare perseverentă, testând diferite variante până am găsit soluția potrivită."

Finanțarea de un milion de dolari

"În noiembrie 2024, pe Zoom, am întâlnit un fond numit South Park Commons, fondat de unii dintre primii ingineri Facebook. Am intrat cu entuziasm real, iar ei au simțit asta. Când am primit vestea că vor investi un milion de dolari, eram cu mama și câinele nostru. Am spus doar: „S-a întâmplat.” A fost ca un moment desprins din corpul meu. Reacția mamei a fost de șoc și entuziasm."

Obținerea vizei O-1 pentru „abilități extraordinare”

"Energia și entuziasmul din Silicon Valley nu se compară cu nimic, așa că am ales să mă mut în California. Obținerea vizei a fost dificilă, pentru că nu aveam diplomă de liceu, cu atât mai puțin de facultate. A trebuit să obțin o viză O-1, pentru persoane cu „abilități extraordinare”.

Bucuria investiției a fost puțin umbrită de așteptarea aprobării vizei timp de luni de zile. Am simțit un blocaj total așteptând scrisoarea care să-mi permită să plec. Este octombrie și sunt aici de trei luni. Până acum, viața în San Francisco este cea mai palpitantă experiență pe care am avut-o, cu vreme bună și mașini autonome."

"Sfaturile mele pentru adolescenți"

"Nu mă copia, urmează-ți propria curiozitate. Când ești tânăr, nu ai constrângeri financiare, așa că găsește ceva ce te pasionează și lucrează la asta.

Fii vocal în legătură cu munca ta. Postează peste tot și vei găsi o comunitate care te susține. Am postat progresul meu pe X, unde am aproximativ 8.000 de urmăritori, atrăgând interesul unor investitori.

Fii îndrăzneț! Fii pozitiv, pasionat de ceea ce creezi și de curiozitatea ta. Dacă faci ceva din pasiune, nu doar pentru bani, asta este calea spre succes", a relatat tânărul în articolul publicat de Business Insider.

