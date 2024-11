Credincioșii, spovediți de o hologramă cu inteligență artificială care îl reprezintă pe Iisus Hristos. Cum arată invenția VIDEO

O hologramă cu inteligență artificială a lui Iisus Hristos ascultă confesiunile credincioșilor, într-o biserica din Elveția. Cu ajutorul invenției, cercetătorii și-ar putea răspunde la unele întrebări privind viitorul inteligenței artificiale în îngrijirea pastorală.

Credincioșii care ajung în Elveția vor fi întâmpinați de o hologramă a lui Iisus, în Capela St Peters din Lucerna, scrie Euronews. Laboratorul de cercetare a realităților imersive din cadrul universității HSLU își dorește prin acest experiment să-și clarifice anumite curiozități legate de inteligența artificială.

🚨🇨🇭AI JESUS TAKES CONFESSIONS IN SWISS CHURCH

St. Peter’s Church in Lucerne introduced an AI-powered Jesus hologram for confessions.

Developed by theologians and computer scientists, the AI is trained on the New Testament and responds to questions in 100 languages.… pic.twitter.com/yFRu5zw0Vc— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2024

Instalația poartă numele de „Deus in Machina” și se adresează tuturor cu „Pacea fie cu tine, frate”. De asemenea, acesta poate vorbi 100 de limbi diferite.

„Oamenii curioși, care sunt mai îndepărtați de biserică, sunt deosebit de susceptibili de a manifesta un mare interes în schimbul de idei cu Iisus al IA”, a declarat Marco Schmid de la Capela Sfântul Petru, potrivit sursei menționate mai sus.

