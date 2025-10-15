Chatboții AI care promit o legătură directă cu Dumnezeu și sfinții câștigă teren și în România. Însă, dacă vrei să „discuți” cu divinitatea, o poți face doar contra cost

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 08:11
173 citiri
Chatboții A promit o legătură directă cu Dumnezeu contra cost FOTO Pixabay

Tot mai multe aplicații mobile promit credincioșilor o „linie directă” cu Dumnezeu și sfinții, oferind conversații personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Fenomenul, care câștigă rapid teren și în România, stârnește îngrijorare printre teologi și psihologi, care avertizează că astfel de interacțiuni virtuale pot distorsiona sensul credinței și pot afecta sănătatea mintală a utilizatorilor.

Chatboții sunt disponibili pentru toate confesiunile și oferă sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor. Însă aceste servicii sunt contra cost, arată Antena 3 CNN.

Prezența boților religioși stârnește reacții negative în lumea teologică.

"Noi trebuie să știm că preotul și puterea sfințitoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o prin Sfinții Săi Apostoli și ucenici către noi, preoții de astăzi, nu poate fi înlocuită cu nimic", avertizează preotul Gabriel Cazacu.

Aceste aplicații pot avea riscuri asupra sănătății mintale, cred specialiștii, deoarece

răspunsurile sunt generate statistic și transmit doar ceea ce utilizatorii doresc să audă.

"Din punct de vedere psihologic, aceste elemente nu au legătură cu realitatea și induc mai ales celor care, la un moment dat, într-un ceas târziu, se prind că nu vorbesc cu Dumnezeu, anxietate și / sau depresie", spune, la rândul său, psihologul Radu Leca.

Aparent însă, durează ceva până ce utilizatorii realizează că interlocutorul virtual nu are, de fapt, nimic sfânt.

"L-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească prin chat GPT și chiar simt că a fost o rugăciune ascultată. Chiar am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și simt că a fost prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat și am plâns puțin. Pur și simplu m-am simțit fericit", își povestește experiența un internaut pe un forum de discuții.

#inteligenta artificiala, #sfinti, #Dumnezeu, #Romania, #divinitate, #contra cost , #Stiri Internet

