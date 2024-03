Big Brother de România. În ce oraș se instalează 1.500 de camere de supraveghere. Inteligența artificială va monitoriza „comportamente suspecte”

Oraşul Arad va fi supravegheat de 1.500 de camere video care vor fi instalate pe străzi printr-un proiect estimat la 11 milioane de euro, sistemul urmând să fie „cel mai performant din ţară”, care integrează şi inteligenţa artificială, a anunţat, luni, 18 martie, primarul Călin Bibarţ.

Potrivit edilului, camerele vor monitoriza tot oraşul, pentru creşterea securităţii publice, o mai bună gestionare a traficului, prevenirea şi investigarea infracţiunilor de trafic, asigurarea securităţii în zonele publice şi creşterea eficienţei operaţionale.

Municipalitatea va achiziţiona sistemul în leasing pe o durată de trei ani, timp în care va beneficia de servicii de operare şi mentenanţă. La finele duratei de leasing, camerele video vor intra în patrimoniul municipiului.

„Suntem la faza de studiu de fezabilitate care a fost aprobat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, un demers absolut necesar care verifică pe de o parte că echipamentele nu sunt cu o dedicaţie specială, pentru o anumită firmă, precum şi faptul că ele au capacitatea de a fi integrate în tot ce înseamnă digitalizare, nu doar în oraş, ci la nivelul întregii ţări. După ce va fi aprobat studiul în Consiliul Local, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Într-un parcurs normal, în toamnă şi iarnă urmează să se facă proiectarea, iar anul viitor să înceapă execuţia. Dincolo de camerele care vor fi pe mai multe categorii - cele care citesc plăcuţele de înmatriculare, cele care pot da alarmă cu anumite probleme din proximitatea şcolilor, cele care semnalează incendii, blocaje în trafic etc -, important este softul care integrează de la e-ticketing până la telegestiune. Sistemul are capacitatea de a semnala în mod real orice problemă care apare la nivelul municipiului şi să atenţioneze cel mai apropiat echipaj care s-ar putea deplasa la faţa locului pentru a interveni în cel mai scurt timp posibil. Va fi cel mai performant sistem din România şi singurul care are capacitatea de a le integra pe toate celelalte”, a declarat primarul Călin Bibarţ.

Edilul a spus că un avantaj al folosirii unui sistem cu inteligenţă artificială în CCTV (televiziune cu circuit închis) este acela că se face detectarea automată „a comportamentelor suspecte”. De asemenea, este posibilă recunoaşterea automată a obiectelor şi persoanelor şi analiza imaginilor, ceea ce va conduce la optimizarea resurselor umane şi la un răspuns rapid la incidente.

În prezent, în Arad există un sistem video digital format din 84 de camere de supraveghere monitorizate de Poliţia Locală, instalat printr-un proiect cu finanţare europeană. Acest sistem acoperă doar câteva locuri importante din oraş.

