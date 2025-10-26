Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei

Primăria municipiului Miercurea-Ciuc vrea ca orașul să devină un centru regional pentru implementarea inteligenței artificiale în administrație. Soluțiile de dezvoltare urbană cu AI vor fi oferite printr-un proiect susținut de Guvernul Ungariei, se arată într-un comunicat.

Centrul de Cunoştinţe pentru Inteligenţă Artificială din Transilvania va fi înfiinţat şi va avea ca scop elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru aplicarea inteligenţei artificiale în domeniile administraţiei publice, sănătăţii, agriculturii şi educaţiei, a anunțat Primăria Miercurea-Ciuc. Centrul va funcţiona în clădirea Fundaţiei Pro Agricultura Hargitae Universitas, cu sprijinul Guvernului Ungariei.

Primarul municipiului, Korodi Attila, a subliniat, în comunicat, că iniţiativa privind inteligenţa artificială serveşte nu doar dezvoltării oraşului, ci şi viitorului întregii secuimi.

„În dezvoltarea urbană urmărim planificarea bazată pe date. Trebuie să învăţăm să gestionăm conştient datele provenite din zona Ciuc şi să le folosim în planificarea viitorului oraşului. Despre digitalizare putem vorbi cu adevărat doar atunci când aceasta devine parte integrantă a procesului de planificare şi de luare a deciziilor”, arată edilul.

El a precizat că Miercurea-Ciuc s-a alăturat platformei Urban Tech, un consorţiu de dezvoltare format din zece oraşe din Ungaria. Această platformă îşi propune elaborarea şi implementarea de soluţii de dezvoltare urbană bazate pe inteligenţă artificială.

„Scopul iniţiativei este ca cele mai moderne tehnologii digitale să nu fie doar privilegiul marilor oraşe, ci şi oraşele din Secuime şi din Transilvania să se poată conecta la inovaţiile care modelează viitorul”, se arată în comunicat.

„Este nevoie să gândim împreună cu oraşele din Ungaria”

Conform sursei citate, platforma nu va fi doar o reţea tehnologică, ci şi „o alianţă strategică ce permite implementarea practică a inteligenţei artificiale în administraţia oraşelor, transport, sănătate, siguranţă publică, infrastructură şi multe alte domenii”.

„Acest domeniu este atât de nou, încât este nevoie să gândim împreună cu oraşele din Ungaria. Este important pentru noi să întărim cooperarea şi aici, acasă, în Secuime, şi să putem transmite cunoştinţele dobândite şi altor oraşe, pentru că trebuie să ne dezvoltăm împreună”, a adăugat primarul.

El arată că proiectul se derulează şi în numele oraşelor din împrejurimi şi se doreşte „ca Transilvania să ţină pasul cu evoluţia tehnologică şi provocările viitorului”.

La rândul său, deputatul Hajdu Gabor afirmă, în comunicat, că „domeniul aplicării inteligenţei artificiale ne priveşte pe toţi”, pentru că poate simplifica viaţa oamenilor, îmbunătăţi eficienţa serviciilor şi creşte competitivitatea.

Comunicatul mai subliniază că Primăria Miercurea-Ciuc „este hotărâtă să devină un centru regional de cunoştinţe şi inovaţie în domeniul aplicării inteligenţei artificiale şi să ofere un exemplu pentru celelalte oraşe din Secuime despre cum pot fi puse soluţiile digitale în slujba vieţii de zi cu zi”.

