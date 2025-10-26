Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 17:20
118 citiri
Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei
Primăria Miercurea-Ciuc vrea să utilizeze inteligența artificială în administrația locală FOTO /miercureaciuc.ro

Primăria municipiului Miercurea-Ciuc vrea ca orașul să devină un centru regional pentru implementarea inteligenței artificiale în administrație. Soluțiile de dezvoltare urbană cu AI vor fi oferite printr-un proiect susținut de Guvernul Ungariei, se arată într-un comunicat.

Centrul de Cunoştinţe pentru Inteligenţă Artificială din Transilvania va fi înfiinţat şi va avea ca scop elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru aplicarea inteligenţei artificiale în domeniile administraţiei publice, sănătăţii, agriculturii şi educaţiei, a anunțat Primăria Miercurea-Ciuc. Centrul va funcţiona în clădirea Fundaţiei Pro Agricultura Hargitae Universitas, cu sprijinul Guvernului Ungariei.

Primarul municipiului, Korodi Attila, a subliniat, în comunicat, că iniţiativa privind inteligenţa artificială serveşte nu doar dezvoltării oraşului, ci şi viitorului întregii secuimi.

„În dezvoltarea urbană urmărim planificarea bazată pe date. Trebuie să învăţăm să gestionăm conştient datele provenite din zona Ciuc şi să le folosim în planificarea viitorului oraşului. Despre digitalizare putem vorbi cu adevărat doar atunci când aceasta devine parte integrantă a procesului de planificare şi de luare a deciziilor”, arată edilul.

El a precizat că Miercurea-Ciuc s-a alăturat platformei Urban Tech, un consorţiu de dezvoltare format din zece oraşe din Ungaria. Această platformă îşi propune elaborarea şi implementarea de soluţii de dezvoltare urbană bazate pe inteligenţă artificială.

„Scopul iniţiativei este ca cele mai moderne tehnologii digitale să nu fie doar privilegiul marilor oraşe, ci şi oraşele din Secuime şi din Transilvania să se poată conecta la inovaţiile care modelează viitorul”, se arată în comunicat.

„Este nevoie să gândim împreună cu oraşele din Ungaria”

Conform sursei citate, platforma nu va fi doar o reţea tehnologică, ci şi „o alianţă strategică ce permite implementarea practică a inteligenţei artificiale în administraţia oraşelor, transport, sănătate, siguranţă publică, infrastructură şi multe alte domenii”.

„Acest domeniu este atât de nou, încât este nevoie să gândim împreună cu oraşele din Ungaria. Este important pentru noi să întărim cooperarea şi aici, acasă, în Secuime, şi să putem transmite cunoştinţele dobândite şi altor oraşe, pentru că trebuie să ne dezvoltăm împreună”, a adăugat primarul.

El arată că proiectul se derulează şi în numele oraşelor din împrejurimi şi se doreşte „ca Transilvania să ţină pasul cu evoluţia tehnologică şi provocările viitorului”.

La rândul său, deputatul Hajdu Gabor afirmă, în comunicat, că „domeniul aplicării inteligenţei artificiale ne priveşte pe toţi”, pentru că poate simplifica viaţa oamenilor, îmbunătăţi eficienţa serviciilor şi creşte competitivitatea.

Comunicatul mai subliniază că Primăria Miercurea-Ciuc „este hotărâtă să devină un centru regional de cunoştinţe şi inovaţie în domeniul aplicării inteligenţei artificiale şi să ofere un exemplu pentru celelalte oraşe din Secuime despre cum pot fi puse soluţiile digitale în slujba vieţii de zi cu zi”.

...citeste mai departe despre "Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei" pe Ziare.com

Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
Mai mulți directori de top au încasat aproape 14 milioane de dolari din vânzarea propriilor acțiuni, chiar în timp ce compania traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade de...
Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft duce Copilot la următorul nivel. Compania a lansat cel mai important update de până acum, introducând 12 funcții noi care transformă asistentul AI dintr-un simplu instrument de...
#inteligenta artificiala, #administratia locala, #miercurea ciuc, #Ungaria, #Guvernul Orban , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0835 RON

0.0012

1 USD = 4.3789 RON

-0.0037
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  4. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  5. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  8. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  9. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  10. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori