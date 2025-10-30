Abilitățile pe care studenții ar trebui să le dezvolte în loc să se îngrijoreze din cauza inteligenței artificiale. CEO-ul Airbnb: „Vei avea întotdeauna nevoie” de ele

Mulți absolvenți de facultate se luptă să-și găsească un loc de muncă, întrucât incertitudinea economică, piața strânsă a muncii și adoptarea tot mai mare a inteligenței artificiale îi determină pe mulți angajatori să încetinească angajările, mai ales pentru posturile pentru cei aflați la început de carieră.

Studenții îngrijorați de perspectivele lor într-o piață a muncii transformată de AI ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea unor abilități care vor rezista unei astfel de schimbări, spune CEO-ul Airbnb, Brian Chesky. El a oferit recent câteva sfaturi pentru studenții care încearcă să treacă prin această provocare.

„Oamenii ar trebui să studieze lucruri care îi interesează și să dezvolte abilități de care vor avea întotdeauna nevoie”, a spus Chesky într-un interviu pentru ABC News săptămâna trecută.

„Întotdeauna va trebui să știi cum să rezolvi probleme. Întotdeauna va trebui să înveți să-ți dezvolți abilități de leadership, în majoritatea pozițiilor — așa că pornește un club, fă ceva. Întotdeauna va trebui să știi să gândești critic și să comunici foarte clar.”

Deși AI este pe cale să transforme o mare parte din modul în care lucrăm, Chesky crede că „unele lucruri nu se vor schimba niciodată.”

„Oamenii vor dori în continuare conexiune, oamenii vor dori în continuare relații. Leadershipul va conta în continuare”, a spus el.

Cum definește un lider bun?

„Un manager bun comunică clar. Are obiective clare. Este foarte, foarte organizat.”

Pentru a forma astfel de lideri, Chesky spune că este important ca firmele să continue să angajeze pe poziții de nivel de intrare, în loc să înlocuiască oamenii cu AI în aceste roluri. O analiză a firmei de inteligență a forței de muncă Revelio Labs a constatat că anunțurile pentru joburi de nivel de intrare au scăzut cu aproximativ 35% între ianuarie 2023 și iunie 2025.

„Dacă tinerii nu pot obține locuri de muncă, atunci în viitor nu va mai avea cine să ocupe pozițiile strategice și de conducere”, a spus el. „Trebuie să facem loc pentru oameni la începutul carierei lor, chiar dacă AI poate face, într-o anumită măsură, munca internilor.”

Deși modelele AI „pot face multe sarcini de nivel mai scăzut, de intrare”, ele „au dificultăți cu gândirea originală” și „trebuie să li se spună pas cu pas ce să facă”, a adăugat Chesky.

Directorii precum Mark Zuckerberg de la Meta au declarat că AI va putea în curând să îndeplinească sarcinile angajaților de nivel inferior și mediu și au sugerat impactul acesteia asupra forței de muncă pe termen lung, scrie cnbc.com.

De exemplu, CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a scris în iunie că firma se așteaptă „să reducă numărul total de angajați, pe măsură ce obținem eficiență prin utilizarea extensivă a AI”. În octombrie, compania a anunțat concedieri care au afectat 14.000 de angajați, invocând faptul că AI „permite companiilor să inoveze mai rapid ca niciodată” și convingerea Amazon că trebuie să fie „organizată mai suplu, cu mai puține niveluri și mai multă responsabilitate individuală.”

În cele din urmă, a încerca să ghicești ce industrii vor fi cele mai ferite de impactul AI în următorii ani este „o misiune pierdută”, a spus Chesky. Modul de a naviga orice schimbare adusă de AI este să „continui să mergi înainte.”

„Aș folosi instrumentele AI, dar nu aș încerca să prezic încotro merge lumea, pentru că toate predicțiile noastre au fost greșite,” a spus el. „Acum patru ani, nimeni nu vorbea despre AI. Așa că e greu să prezici exact unde va fi lumea peste cinci ani. Eu cred că trebuie doar să înveți lucrurile care vor fi mereu adevărate, indiferent de tehnologie, și să-ți urmezi curiozitatea.”

