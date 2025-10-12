România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 07:31
Cipuri de memorie - Foto: Pexels

UE și-a anunțat intenția de a-și extinde rețeaua de inteligență artificială, iar unul dintre viitoarele centre din rețeaua europeană va fi găzduit de România.

Anunțul în acest sens a fost transmis de ministrul Econonomiei, Radu Miruță, printr-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 11 octombrie 2025.

"România intră în rețeaua europeană de AI Factories– un pas important pentru viitorul nostru digital. Treptat, trecem de la ambiție la infrastructură. Uniunea Europeană tocmai a anunțat extinderea rețelei de centre dedicate inteligenței artificiale, iar România va găzdui una dintre aceste AI Factories”, a transmis ministrul Economiei.

Aceste centre din rețeaua UE vor oferi supercomputere, expertiză tehnică și sprijin pentru startup-uri și companii, accelerând cercetarea și inovarea în AI. Prin implicarea în rețeaua UE, "România va avea acces la infrastructură de top și la parteneriate europene, transformând ideile inovatoare în produse concrete", a explicat ministrul.

"România are șansa să fie nu doar utilizator, ci creator de tehnologie de vârf. Pas cu pas, construim viitorul digital al țării noastre.

Această inițiativă completează demersurile pentru Black Sea AI Gigafactory – proiectul prin care România își propune să devină unul dintre polii majori de calcul AI din Europa", a precizat ministrul Radu Miruță.

