Actualitatea CERF: Pro Sys la Cerf cu Intel

La aceasta editie a CERF, compania PRO SYS prezinta in premiera serverele Blade (lamelare), bazate pe platforme Intel®.Aceasta solutie are la baza un nou concept, respectiv impartirea de catre mai multe servere de mici dimensiuni fizice a acelorasi resurse (alimentare cu energie electrica, sistem de racire, switch de retea, switch fiber channel). Toate aceste resurse se regasesc intr-o singura carcasa ce ocupa un spatiu de numai 7U, reducand astfel la jumǎtate spatiul ocupat de solutiile clasice. Solutia Blade poate fi populata cu pana la 14 servere dual Intel® XeonTM DP hot-plug sau 7 servere quad Intel® XeonTM MP hot-plug.

Serverele Blade sunt solutii performante si redundante preferate de catre companii cu cerinte mari si foarte mari de densitate si scalabilitate.

De asemenea, PRO SYS prezinta serverele pe platforma Harwich cu patru procesoare Intel® XeonTM MP, special proiectate pentru medii critice, in doua variante: TRUSTER® EX 8400 si TRUSTER® RX 8450. Acesta din urma este optimizat pentru densitate maxima, fiind disponibil in format rackmount 4U.

O alta noutate propusa de PRO SYS este solutia de stocare bazatǎ pe noul protocol iSCSI (InternetSCSI), TRUSTER® SN21112i, cu pana la 12 dard disk-uri SATA si o capacitate totala de pana la 6TB.

PRO SYS vine in sprijinul departamentelor de IT din marile companii prin solutia APC® InfrastruxureTM ISX. Aceasta solutie complexa este menita sa asigure unei companii infrastructura necesara implementarii si dezvoltarii sistemului informatic.

De peste 10 ani PRO SYS furnizeaza solutii hardware pentru business. Inca din primii ani compania detine titlul A"Intel Product IntegratorA". Marcile aflate in portofoliul PRO SYS sunt TRUSTER® pentru servere si solutii de stocare, imago® pentru statii grafice si Theon® pentru statii de lucru.

