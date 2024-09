Remedii împotriva mâncărimii pielii după înțepăturile de insecte

În această perioadă, insectele sunt prezente în număr mai mare, atât în mediile închise cât și în cele deschise. Vegetația abundentă, căldura și precipitațiile sunt factorii care favorizează, în special, apariția țânțarilor, principalul dușman al omului, în sezonul cald și în cel ploios.

Deși majoritatea tipurilor de înțepături de insecte, că vorbim de țânțari, tăuni, furnici, căpușe, purici etc., sunt inofensive, există posibilitatea ca în unele cazuri acestea să provoace anumite reacții alergice. De cele mai multe ori, albinele și viespile provoacă cele mai urâte alergii, pentru unele persoane pot ajunge să fie chiar și fatale, dacă nu se acționează la timp. Alte insecte precum țânțarii și căpușele, prin simpla înțepătură a lor pot transmite boli grave.

În acest articol vom descoperi, însă, cum putem face față înțepăturilor de insecte, dar și cum să calmăm mâncărimea provocată de acestea.

Prevenția și atenuarea simptomelor provocate de înțepăturile de insecte

Printre cele mai sigure măsuri de prevenție împotriva înțepăturilor de insecte se numără: purtarea hainelor care acoperă cât mai bine pielea și îi oferă protecție pe timp îndelungat, utilizarea repelentelor, precum a spray-ului RepelX împotriva insectelor și a gelului cu același nume, de la Assista, dar și evitarea zonelor umede sau cu vegetație densă. Acestea sunt cele mai sigure metode pentru a evita înțepăturile de țânțari, dar și ale altor insecte, atât pentru protejarea copiilor, dar și a adulților.

RepelX Spray repelent împotriva insectelor are efect repelent timp de până la 8 ore, împotriva ințepăturilor de insecte precum țânțarii, albinele, viespile, dar și a mușcăturilor de căpușe.

Ads

Beneficii RepelX Spray repelent împotriva insectelor

Spray-ul RepelX are o compatibilitate foarte bună cu pielea (eficacitate testată dermatologic), nu conține substanțe cu DEET (dietiltoluamidă), oferă o protecție de până la 8 ore atât pentru adulți cât și pentru copiii cu vârsta de peste 3 luni. În plus, se poate aplica direct pe pielea expusă și, după caz, pe îmbrăcăminte, pentru că nu pătează și are un miros plăcut.

RepelX Gel calmează rapid mâncărimea și iritația pielii, cauzate de înțepăturile de insecte (țânțari, căpușe, pureci, ploșnițe, albine, viespi, bondari, tăuni, furnici, păianjeni, acarieni). Produsul conține 98% ingrediente naturale din 6 plante: Litsea cubeba, mentă, neem, cuișoare, mușcată, wintergreen, lemongrass. Totodată, dă o senzație plăcută de răcorire pe zona de piele pe care este aplicat, după înțepăturile de țânțari sau alte insecte. Ambele produse Assista RepelX se pot achiziționa din farmaciile Catena sau online de pe springfarma.com.

Ads