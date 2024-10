O noua sucursala ING Bank la Piatra Neamt

In cadrul strategiei sale de extindere pe piata romaneasca, ING Bank Romania a deschis astazi la Piatra Neamt o sucursala bancara pentru companii, care functioneaza alaturi de zona SelfA'Bank, de servicii bancare pentru persoane fizice.

Evenimentul s-a bucurat de prezenta oficialitatilor locale, intampinate de catre Directorul General al ING Romania, dl Dirk Serbruyns, Directorul Retelei Bancare pentru Companii, dl Dorin Dragomirescu si de catre Directorul Sucursalei ING Bank Piatra Neamt, dna Catalina Batir.

Incepand de azi, companiile din Piatra Neamt si din vecinatate vor beneficia de serviciile oferite de una dintre cele mai importante institutii financiare din lume.

Totodata, locuitorii orasului Piatra Neamt vor avea o a doua zona de SelfA'Bank in oras, bucurandu-se de avantajele unui mod simplu si eficient de a-si administra fondurile proprii, prin intermediul tehnologiei de ultima ora.

A"Dorim sa punem la dispozitia clientilor nostri din aceasta parte a tarii experienta internationala a ING Group, alaturi de experienta dobandita in peste 12 ani de activitate pe piata romaneasca,A" a declarat dl Dirk Serbruyns, Directorul General

al ING Romania.

Sucursala ING Bank Piatra Neamt va oferi companiilor intreaga gama de produse si servicii disponibile la nivel national, de la plati si schimburi valutare, pana la credite, servicii de custodie si solutii de electronic si internet banking.

Serviciile financiare pentru persoane fizice sunt oferite sub numele de SelfA'Bank.

Prin intermediul acestui concept inovator, clientul nu mai este nevoit sa stea la cozi, ci isi poate gestiona fondurile proprii in functie de programul sau, sapte zile pe saptamana, intre orele 7 si 23. Acest lucru se concretizeaza in costuri mai scazute si economie de timp, in comparatie cu reteaua bancara clasica.

Bancomat+ ofera clientilor posibilitatea de a depune sau retrage numerar in moneda nationala, precum si de a-si verifica soldul, intr-o zona perfect securizata.

Multimat ofera alta gama de operatiuni bancare, incluzand transferuri intre conturi, schimburi valutare sau obtinerea extraselor de cont. De asemenea, prin intermediul Multimat clientii pot sa isi achite facturile curente A- telefon, gaze, electricitate A- in cateva minute.

Reteaua de sucursale bancare pentru companii a ajuns la 18, urmand a se extinde pana la 25, inainte de sfarsitul anului 2006.

