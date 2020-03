ING suspenda plata dividendelor, in contextul pandemiei

Vineri, Banca Centrala Europeana (BCE) le-a spus creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie, si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemie."Pentru a spori capacitatea bancilor de a absorbi pierderile si pentru a sprijini creditarea, ele nu ar trebui sa plateasca dividende pentru anii financiari 2019 si 2020, cel putin pana la 1 octombrie. De asemenea, bancile ar trebui sa se abtina de la rascumpararile de actiuni menite sa-i recompenseze pe actionari", se arata in comunicatul BCE.Propunerea privind dividendele pentru 2019 a fost eliminata de pe agenda viitoarei intalniri a actionarilor, iar banca estimeaza ca nu se vor plati dividende interimare pentru 2020. Orice anunt suplimentar privind platile dividendelor va fi analizat dupa 1 octombrie, a precizat ING.Decizia ING vine dupa ce grupul olandez Rabobank a anuntat ca va amana cu cel putin sase luni planurile privind plata dividendelor si rascumpararile de actiuni."Este o perioada extraordinara pentru noi toti. Desi finantarea si capitalizarea este intr-o situatie buna, credem ca este prudent sa urmam recomandarile BCE, ceea ce ne va permite o mai mare flexibilitate pentru a ne sprijini clientii si societatea in aceasta criza si pentru a lucra impreuna cu guvernele si autoritatile de reglementare in vederea redresarii", a afirmat directorul general al ING, Ralph Hamers.Acesta va parasi banca la finalul lunii iunie pentru a conduce grupul bancar elvetian UBS AG.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.