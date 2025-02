ING: deficitul bugetar este o conditie pentru imbunatatirea ratingului Romaniei

Ratingul de credit al Romaniei ar putea fi imbunatatit cel mai devreme la sfarsitul acestui an - inceputul lui 2011, dar numai dupa ce vor aparea rezultate vizibile care sa indice ca masurile fiscale luate de autoritati au un impact in sensul reducerii deficitului bugetar, potrivit analistilor ING.

"O imbunatatire a ratingului, de catre Fitch sau alte agentii de evaluare financiara, ar putea avea loc numai daca vor aparea rezultate vizibile ca masurile fiscale au un impact in sensul reducerii deficitului bugetar.

Din moment ce aceste rezultate ar putea fi inregistrate numai la sfarsitul acestui an sau la inceputul lui 2011, imbunatatirea ratingului nu este probabila inainte de aceasta perioada. Totusi, sunt posibile imbunatatiri ale perspectivei ratingului Romaniei pana atunci", se arata intr-o analiza a ING Bank, preluata de Mediafax.

Acest scenariu ar favoriza aprecierea leului pe piata valutara si ar facilita scaderea dobanzilor, considera analistii ING.

"Decizia Fitch nu este o mare surpriza si nu anunta o imbunatatire a ratingului.

In opinia noastra, aceasta masura inseamna de fapt ca deteriorarea ratingului este mai putin probabila in acest moment, iar imbunatatirea calificativului ar putea urma daca masurile de politica fiscala convenite cu FMI reusesc sa reduca deficitul bugetar", se mai arata in analiza ING.

Agentia de evaluare financiara Fitch a imbunatatit perspectiva ratingului Romaniei, de la "negativa" la "stabila", si a confirmat calificativele acordate pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda nationala, la "BB plus" si, respectiv, "BBB minus".

"Imbunatirea conditiilor economice si financiare externe, ajustarea peste asteptari a deficitului de cont curent din 2009, depasirea riscului privind alegerile, adoptarea bugetului pentru 2010 si anticiparea intoarcerii la normal a relatiilor cu FMI au redus presiunile asupra ratingului Romaniei", se arata in comunicatul Fitch.

Fitch noteaza ca aprobarea bugetului pentru 2010 si anticiparea reluarii programului de finantare externa semnat de Romania cu FMI, UE si alte institutii financiare internationale au redus semnificativ riscurile fiscale si privind finantarea externa, precum si amenintarea continuarii instabilitatii macroeconomice.

