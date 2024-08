Bancile prefera sa renegocieze creditele, decat sa execute ipotecile

Bancile prefera sa renegocieze creditele neperformante decat sa prescrie ipotecile, pentru ca ar pierde in conditiile actuale de pe piata imobiliara, si de aceea numarul activelor cu probleme scoase la vanzare este inca redus, potrivit unor specialisti in domeniul financiar si imobiliar, informeaza Mediafax.

"Bancile prefera sa renegocieze creditele decat sa prescrie ipotecile. Toata lumea renegociaza creditele, pentru ca. Din acest motiv sunt disponibile spre vanzare putine active sau companii neperformante", a declarat marti, la un seminar, Gijs Klomp, managing partner ING Real Estate Management

In opinia sa, un investitor ar trebui sa caute sa investeasca in companii neperformante, care au nevoie de bani pentru a-si rambursa creditele, dar cu un portofoliu de active foarte bune, usor de vandut.

"Activele care au fost introduse in categoria distressed sunt proiecte cu probleme si nu reprezinta o investitie buna", a spus Klomp.

Pe de alta parte, Terry Carter, partner restructuring services in cadrul Ernst&Young pentru Europa Centrala si de Est, a mentionat ca bancile nu recunosc acum "creditele rele", dar ca in urmatoarele 6-9 luni numarul imprumuturilor neperformante va creste.

"Bancile nu vor recunoaste aceste credite, dar cand piata isi va reveni le vor recunoaste. Executarea ipotecilor in conditiile actualelor preturi de pe piata inseamna pierderi pentru banci, astfel ca acestea asteapta cresterea preturilor", a spus Carter.

Pe de alta parte, Mihai Dadoiu, managing associate al casei de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii, a aratat ca piata finantarilor a suferit transformari radicale in ultimul an.

"Astfel, piata finantarilor structurate pe principii de project finance a suferit transformari radicale, ca numar de tranzactii, ca sume pe care bancile le aloca proiectelor si din punctul de vedere al industriilor in care sunt dezvoltate asemenea proiecte. S-a facut o trecere accelerata de la finantarile sindicalizate ale proiectelor imobiliare in valoare de sute de milioane de euro pe proiect, la finantari mai mici, cu preponderenta in domeniul energetic", a spus Dadoiu.

