PNRR-ul, un vis neîndeplinit pentru infrastructura feroviară din România. Când ar putea prima dată realist să circule trenurile noi pe căi ferate moderne

După ani de promisiuni, miliarde de euro disponibili prin PNRR și un discurs politic centrat pe modernizarea infrastructurii, sectorul feroviar din România continuă să fie lăsat în urmă. O luare de poziție recentă din partea Asociației Pro Infrastructură amintește că, în timp ce autostrăzile au înregistrat un progres vizibil, transportul pe calea ferată rămâne blocat în proiecte întârziate, șantiere haotice și incapacitatea administrativă de a cheltui fondurile europene.

Astfel, API trage un nou semnal de alarmă pentru 2025, și anume că investițiile rămân pe hârtie, iar călătorii și operatorii de transport de marfă suportă consecințele.

Banii există, dar progresul lipsește, justifică cei de la API

Conform datelor oficiale, citate de Asociația Pro Infrastructură, România are alocate peste 3,9 miliarde de euro prin PNRR pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Cu toate acestea, absorbția fondurilor este departe de a fi una satisfăcătoare. În 2023, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, declara că au fost semnate aproape 90% din contractele pentru domeniul feroviar finanţabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Acesta a făcut an de an actualizări pozitive ale investițiilor din PNRR, însă ultima radiografie făcută de API relevă că „din cei aproximativ 10.000 de kilometri de cale ferată rămași funcționali în România, modernizările se concentrează pe o porțiune infimă. Deși există miliarde de euro disponibili, rezultatele pentru călători întârzie să apară.”

În paralel, doar în 2024, transportul feroviar de pasageri a înregistrat o scădere de 4%, în timp ce transportul de marfă a scăzut și mai dramatic, cu 11%, potrivit datelor API. Tendința îngrijorătoare pune astfel sub semnul întrebării însăși viabilitatea pe termen lung a transportului feroviar în România. „În acest ritm, în câteva decenii nu vor mai exista trenuri de călători în România,” avertizează API.

Situația este agravată simultan și de deciziile managementului CFR Călători, care la începutul lui 2025 a anulat peste 240 de trenuri în toată țara fără să informeze publicul în prealabil, afectând nu doar pasagerii, dar scăzând și încrederea per total în transportul feroviar ca alternativă viabilă. Șefii de la CFR Călători s-au ferit să vorbească de anularea lor, declarând, potrivit Știrile Pro TV, că „au suspendat” doar cursele neprofitabile, care aveau între zero și opt călători. S-au tăiat însă curse inclusiv pe ruta feroviară București-Giurgiu, deschisă după 19 ani, în urma unei investiții de peste 100 de milioane de euro.

Pe 3 februarie, Traian Preoteasa, director CFR Călători, a declarat că „și dacă circulam cu șase perechi de trenuri, investea statul mai puțin? Compania nu va mai fi pe pierdere. La prima strigare, pe luna ianuarie, cheltuielile s-au redus cu 25-30 de milioane”. La rândul lor, sindicaliștii au comentat că operatorul feroviar a renunțat la curse din lipsă de personal, dar si pentru ca nu vrea sa plătească pentru orele suplimentare. Venitul mediu al unui mecanic depășește 22.000 de lei brut și poate ajunge la 30.000 de lei brut. Suspendarea curselor va duce la câștiguri mai mici cu 3.000-4.000 de lei de persoană.

În timp ce astfel de decizii au fost luate, după mai bine de trei ani de PNRR, implementarea proiectelor lăudate de Executiv întârzie vizibil să ofere rezultate. Iar cel mai elocvent argument în acest sens apare în momentul în care evoluția modernizărilor în sectorul feroviar este comparată cu cea din rutier. „Pe rutier, loturile de câmpie și deal au un progres fizic lunar de 3-4%, cu o execuție de 2-3 ani. La CFR, majoritatea proiectelor de modernizare coboară deseori la 5-8% pe an, ceea ce duce la întârzieri de 8-10 ani pentru finalizarea secțiunilor dintre Brașov și Curtici”, justifică API în luarea de poziție făcută recent.

Un exemplu clar al acestui ritm lent este și modernizarea tronsonului Simeria-Km 614, unde progresul a fost de doar 5-8% în 2024, o tendință care se menține și în 2025. Mai mult, proiectul Apața-Cața, deși are un progres ceva mai bun de 2% pe lună, este atât de întârziat încât i-a expirat finanțarea europeană prin programul CEF. Cele patru tuneluri de pe acest tronson au fost lansate cu 2-3 ani întârziere, iar trei dintre ele sunt încă blocate.

Problema trece dincolo de incompetența în a investi fondurile deja disponibile. Blocaje birocratice de la nivelul întregului sistem și lipsa viziunii strategice

Problemele infrastructurii feroviare din România nu țin doar de execuția proiectelor, ci și de un aparat birocratic greoi care blochează orice inițiativă pe termen lung. Asociația Pro Infrastructură subliniază că obstacolele administrative care, în cazul autostrăzilor, s-ar rezolva în câteva luni, la proiectele feroviare se întind pe mai mulți ani. Mai concret, scoaterea din fondul forestier a unor suprafețe mici de teren de lângă tunelul Bătuța a fost un proces care a durat nu mai puțin de cinci ani, în ciuda importanței critice a acestui pas pentru continuarea lucrărilor. Totodată, descoperirile arheologice au fost un alt factor care a dus la întârzieri semnificative, care n-au făcut decât să se adauge problemelor existente. La situl Micia, proiectele au fost blocate timp de șase ani și jumătate, iar la Vărădia, lucrările s-au oprit pentru mai bine de șapte ani, perioade ce depășesc cu mult orice termen rezonabil pentru astfel de situații, arată cei de la API.

Un alt exemplu de blocaj administrativ este mutarea unei linii de înaltă tensiune în zona Mintia. În loc să fie gestionată rapid, operațiunea absolut esențială pentru proiectul de modernizare a căii ferate din zonă a trenat timp de șase-șapte ani, iar în Brașov, gestionarea avizelor pentru un pod a blocat lucrările aproape patru ani, lăsând gara într-o stare deplorabilă, în ciuda miliardelor de euro afișate pe panourile de prezentare ale proiectului.

Potrivit sursei citate, întârzierile nu sunt doar excepții nefericite, ci ridică vălul către o realitate constantă pentru infrastructura feroviară din România. Problemele sistemice, coroborate cu lipsa unei viziuni strategice, mențin transportul feroviar într-o stare de stagnare cronică, împiedicând orice progres real.

Nici mult-așteptatele trenuri noi nu au venit în țară cu viteza promisă

În ceea ce privește garniturile de tren care ar trebui să circule pe căile ferate modernizate, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) nu a reușit să atragă fondurile necesare pentru trenuri noi disponibile încă din 2016. Până în prezent, doar două rame electrice au fost aduse din cele câteva sute necesare. Deși Ministerul Transporturilor a anunțat achiziția a 37 de garnituri Alstom Coradia, implementarea rămâne întârziată și doar unul din trenuri a ajuns în țară, întâmpinând și probleme tehnice din primele zile în care a intrat în circulație.

În paralel, locomotivele reconstruite prin PNRR sunt blocate de proceduri administrative, iar alte proiecte de material rulant sunt întârziate fără un termen clar de finalizare. Realist vorbind, indică cei de la API, șansele ca proiectele incluse în PNRR să fie finalizate la timp, până în 2026, sunt minime. Lipsa autorizațiilor de construire pentru anumite tronsoane, ritmul lent al lucrărilor și blocajele birocratice fac ca termenul de finalizare să fie împins mult mai departe.

Dacă ritmul actual se menține, primele trenuri care vor circula pe segmente modernizate ar putea deveni realitate abia după 2028-2030, iar asta doar în cazul în care proiectele nu vor fi abandonate din lipsă de finanțare sau pierderea fondurilor deja disponibile.

Într-un interviu oferit la finalul lunii ianuarie, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a recunoscut riscurile reale pe care le prezintă inactivitatea autorităților în contextul oportunității istorice pe care a oferit-o PNRR-ul infrastructurii feroviare din România: „Oportunitatea pe care sectorul de infrastructură de transport o are, să aibă un buget de 20 de miliarde de euro care provin din politica de coeziune și din planul național de redresare și reziliență, este istorică. Adică dacă acum nu facem, cât avem această mare oportunitate oferită de Politica de coeziune și de Planul național de redresare și reziliență, atunci o să vină vremea când am dori să facem, dar nu o să mai avem acest buget uriaș.”

