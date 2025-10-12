Legătura Drumul Taberei-Pantelimon cu linia de metrou mai durează. Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Iancului se va lansa abia în vara lui 2027

Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Iancului se va lansa abia în vara lui 2027. FOTO Facebook/Metrorex

Metroul de Drumul Taberei rămâne blocat mulți ani de zile de acum încolo. Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Piața Iancului se va lansa abia în vara lui 2027.

Astfel, după cum au arătat pentru Economica.net reprezentanții Metrorex, licitațiile pentru construirea secțiunii Eroilor - Piața Iancului din cadrul Magistralei 5 de metrou sunt estimate să înceapă din iunie 2027, potrivit programului general al proiectului actualizat.

„Programul General al Proiectului actualizat prevede mai multe etape: etapa de elaborare a proiectului tehnic, proiect pentru autorizația de construire, avize, etc., etapa de proceduri licitație pachete principale și etapa de implementare. Pentru etapa de lansare a licitațiilor, estimarea este iunie 2027 - mai 2028”, a declarat Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, conform sursei citate.

Reprezentanții companiei care administrează metroul bucureștean au detaliat în ce stadiu se mai află acest proiect și care sunt pașii necesari pentru lansarea licitațiilor.

„La acest moment se realizează documentațiile necesare obținerii avizelor pentru Planul Urbanistic Zonal, Acord de Mediu și Autorizație de Construire. Concomitent, sunt realizate documentațiile de achiziție necesare demarării procedurilor de achiziție, precum și asigurarea surselor de finanțare”, a menționat Mariana Miclăuș.

Proiectul de prelungire a Magistralei 5 de metrou de la stația Eroilor la Piața Iancului se află în etapa de procedură de obținere a autorizației de construire, iar termenul estimat pentru finalizarea acestei secțiuni este 2034, spuneau în februarie 2025 reprezentanții Metrorex, conform aceleași surse.

Potrivit conducerii Metrorex, cele mai recente termene de finalizare estimate pentru M5 Eroilor – Pantelimon erau următoarele:

– M5 S2: Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului: 2034;

– M5 S3: Piața Iancului – Pantelimon: după anul 2040, în raport cu evoluția lucrărilor pe Secțiunea II Eroilor – Piața Iancului.

„Toate estimările sunt realizate sub rezerva asigurării finanțării corespunzătoare”, sublinia încă de atunci Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex.

Amânări peste amânări pentru secțiunea de metrou Eroilor – Piața Iancului

Anul trecut, conducerea Metrorex anticipa că licitația pentru lucrările de execuție a tronsonului Eroilor – Piața Iancului din Magistrala 5 de metrou urma să fie demarată în vara acestui an, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor era anul 2033.

Această secțiune a Magistralei 5, cuprinsă între Eroilor și Piața Iancului, are o lungime de 5,2 km și un număr de 6 stații subterane de metrou și interstațiile aferente, potrivit secretarului de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Traseul viitoarei linii de metrou va urmări, în principal, trama stradală existentă: Piața Operei – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Piața Universității – Bd. Carol I – Piața C.A. Rosetti – Bd. Pache Protopopescu – Piața Iancului – Șoseaua Iancului.

În detaliu:

– Pornește de la Piața Operei pe Bd. Mihail Kogălniceanu unde, la intersecția cu str. Vasile Pârvan, este prevăzută Stația nr. 1 – Facultatea de Drept – anterior denumită Hașdeu (stație de corespondență cu M4);

– Continuă pe Bd. M. Kogălniceanu și Bd. Regina Elisabeta, unde, la intersecția cu Bd. Nicolae Bălcescu, este prevăzută Stația nr. 2 – Cișmigiu;

– Continuă pe Bd. Regina Elisabeta unde, la intersecția cu Bd. Nicolae Bălcescu, este prevăzută Stația nr. 3 – Universitate (stație de corespondență cu M2);

– Continuă pe Bd. Carol I unde, la intersecția cu str. Calea Moșilor, este prevăzută Stația nr. 4- Calea Moșilor (stație de corespondență cu M7);

– Continuă pe Bd. Pache Protopopescu unde, la intersecția cu str. Popa Nan, este prevăzută Stația nr. 5 – Traian;

– Finalul traseului va fi pe șoseaua Iancului, unde la intersecția cu șoseaua Mihai Bravu, este prevăzută Stația nr. 6 – Piața Iancului (stație de corespondență cu M1).

În prezent, călătorii care circulă cu metroul din Drumul Taberei trebuie să schimbe de două ori (la Eroilor și Piața Unirii) pentru a ajunge la stația Universitate.

În anul 2020, au fost puse în funcțiune primele 10 stații din M5, care traversează Drumul Taberei, iar la sfârșitul anului 2021, a fost semnat contractul de proiectare și asistență tehnică pentru continuarea traseului pe Secțiunea Eroilor – Piața Iancului, secțiune care va asigura legătura între estul și centrul orașului, precum și conexiunea cu celelalte magistrale de metrou.

Magistrala 5 de metrou este împărțită în trei secțiuni: Eroilor – Râul Doamnei (inaugurată în 2020), Eroilor – Piața Iancului și Piața Iancului – Pantelimon.

Legătura Drumul Taberei-Pantelimon cu linia de metrou mai durează. Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Iancului se va lansa abia în vara lui 2027

