Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:34
Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite
Investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație, în România. Astfel, un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate pur și simplu greșit la un pod.

Lotul 2 al autostrăzii A7, dintre Mizil și Pietroasele, este 99% finalizat, dar nu poate fi dat în folosință din cauza unei greșeli făcute la podul peste pârâul Sărata, scrie stirileprotv.ro.

„Antreprenorul bulgar a greșit sudurile. Situația nu a putut fi remediată cu adăugarea unor noi suduri. A trebuit să se apeleze la această metodă cu eclise, au greșit și aplicarea acestor eclise, au fost nevoiți să le dea jos”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

O altă investiție nefolosită este un centru de legume-fructe finalizat anul trecut, în Timiș, la Tomnatic. Acesta a fost dotat deja cu toate utilajele necesare funcționării, adică o linie de sortare a legumelor, o linie de ambalare, dar și zece boxe frigorifice, necesare fermierilor din zonă.

„Ar fi un lucru benefic pentru toți producătorii locali de aici din zonă, cât și pentru cei din zonele de lângă Tomnatic. Nu am mai avea atâtea intermedieri. Produsul ar ajunge la un preț corect în magazin”, a spus un fermier pentru sursa citată.

Centrul nu a putut fi deschis pentru că a avut mai multe probleme de construcție, dar acestea au fost remediate între timp. Acum, însă, nimeni nu mai vrea să îl administreze.

O altă investiție lăsată de izbeliște este o creșă construită de primărie, cu fonduri europene, în Timișoara. A costat opt milioane de lei, e gata de un an, dar are lacătul pe ușă. O inspecție a celor de la ISU a dat peste cap toate planurile de inaugurare.

„Birocrația și o actualizare repetată a legislației poate întârzia investiția. Lucrările suplimentare pe care le-am executat în urma inspecției celor de la ISU au constat în închiderea podurilor, montarea unor geamuri care se deschid automat”, a declarat Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara.

Reprezentanții municipalității susțin că toate problemele au fost remediate și că acum se caută o firmă care să mobileze creșa. Dacă aceasta nu va fi funcțională până la finalul anului 2025, Primăria va trebui să returneze banii europeni.

