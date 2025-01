România are nevoie de trenuri noi chiar dacă nu sunt electrice. „Nici măcar Germania nu are toată rețeaua electrificată”

Sistemul feroviar din România suferă în urma subfinanțării îndelungate și sistematice. Lipsa de bani și investiții coerente se vede în faptul că majoritatea rețelei de cale ferată este „restantă la reparații capitale” și într-un parc de trenuri învechit, care cu greu poate atrage noi călători, a explicat Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Măsurile de austeritate lovesc în CFR Călători. Decizia din așa-numita ordonanță-trenuleț de a interzice plata orelor suplimentare și a le compensa cu timp liber a dus la anularea a un sfert din rutele programate pentru anul 2025, a explicat Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, pentru PressOne.

Sindicalistul a vorbit și despre cazul ramei electrice noi Alstom Coradia Stream, care a intrat în teste la finalul anului trecut pentru a circula pe ruta București-Brașov. Lipsa unei infrastructuri potrivite a dus la probleme.

„„Lucrul pe care nu l-au spus la inaugurare este că aceste trenuri noi sunt făcute pentru o infrastructură ca cea din Uniunea Europeană. Acolo toate stațiile sunt electrificate, la noi nefiind totul electrificat, a ajuns în Gara de Nord și apoi trenul a trebuit trecut pe o porțiune neelectrificată. Și au adus la acel tren o locomotivă veche de 50 de ani, pe care portul trenului nou n-a recunoscut-o și s-a stricat”, a spus Maxim pentru PressOne.

Ziare.com a discutat cu Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura pentru a înțelege în ce măsură are sens strategia de a cumpăra rame electrice, în contextul în care rețeaua nu dispune pe cea mai mare întindere de linie de contact pentru locomotive sau rame electrice. În jur de 38% din rețeaua de cale ferată lungă de peste 10.000 de kilometri este electrificată, conform CFR SA.

„Dacă tindem spre Europa civilizată, atunci trebuie să investim masiv în feroviar, pentru că este eco, mănânci, dormi, lucrezi și te uiți pe geam. Nu este nevoie ca toate liniile să fie electrificate, este suficient să ai un diesel modern. Cum spun experții - cel mai poluant tren diesel este mult mai verde decât mașinile, dacă toată lumea ar conduce pe ruta respectivă”, spune Ciurea.

Una dintre principalele probleme este că rețeaua a fost lăsată să ruginească în ultimii treizeci de ani. „Peste 70% din rețea este scadentă la reparații capitale. Iar la material rulant s-a ajuns la un grad de degradare extrem de avansat și îți trebuie investiții de miliarde de euro”, subliniază Ciurea.

La finalul anului 2023, CFR Călători a semnat mai multe contracte, în valoare de peste 2 miliarde de lei, pentru modernizarea materialului rulant. Printre altele, 20 de locomotive diesel hidraulice vor fi convertite în locomotive electrice cu acumulatori. Banii vin din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Electrificarea este un proces important, dar este costisitor și trebuie făcut pe rutele care transportă cel mai mare număr de pasageri și marfă, punctează Ciurea. Pentru restul rețelei, unde circulația nu este așa de intensă, pot fi și trenuri fără pantograf; importantă este înnoirea parcului de material rulant, susține reprezentantul Pro Infrastructura.

„Nicio țară, nici măcar Germania, nu are toată rețeaua electrificată și motivul este simplu: e scump și nu merită. Nu merită să bagi atâția bani în niște linii care pot fi deservite cu diesel modern și, deși pare că este mai greu, cu trenuri pe hidrogen. Încercăm marea cu degetul, să fie trenuri între acel diesel vechi „aburos” și cel legat la rețeaua electrică prin pantograf”, spune directorul asociației.

Coradia Stream este primul dintre cele 37 de trenuri electrice pe care România trebuie să le primească. Este o ramă electrică - nu are o locomotivă separată care să tragă vagoanele, ci are motoare încorporate. Totuși, pe anumite rute, rețeaua de transport feroviar are nevoie de flexibilitate.

„Ai nevoie și de locomotivă cu vagoane. Poți să iei niște vagoane de aici, muți locomotiva de acolo, și le cuplezi astfel încât să ai un serviciu ușor adaptat nevoit de transport, cum este pe rutele sezoniere. S-ar putea să nu îți convină să ai doar rame electrice, ai nevoie de vagoane într-o anumită măsură ca să adaptezi materialul rulant și să știi să satisfaci cererea. Important este să ai material rulant potrivit, nou, cu aer condiționat, cu prize funcționale și așa mai departe. Mai mulți oameni s-ar urca în tren așa”, a explicat Ciurea.

