Neputința statului român se vede și în infrastructură. Când ar putea fi finalizată alternativa la DN1 Valea Prahovei

Cristian Erbașu, proprietarul companiei Construcții Erbașu, societate care are în derulare contractul de modernizare a drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Săcele, a declarat că lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele ar putea fi finalizate în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată de Compania Națională de Investiții.

”Din păcate, finanțarea modernizării drumului județean 102I Valea Doftanei – Săcele nu este la nivelul județului, ci la nivel central – guvernamental, fiind prevăzută o sumă destul de mică în acest an. Proiectul ajunge undeva în jurul valorii de 500 de milioane de lei, iar anul acesta am avut doar vreo 20 de milioane de lei, cu TVA circa 30 de milioane de lei. La anul, sper eu să se facă destul de multă presiune ca să se aloce măcar 100 – 150 de milioane de lei, iar așa cum au promis, în 2027, să se prevadă o sumă suficient de mare astfel încât în acel an să finalizăm lucrările. În varianta optimistă ar putea fi finalul anului 2027, iar în varianta mai puțin optimistă, ca să nu zic pesimistă, în 2028, dar depinde foarte mult de gradul de finanțare al Companiei Naționale de Investiții pentru această lucrare”, a declarat Cristian Erbașu, răspunzând unei întrebări adresate de Prahova Info.

Acesta a precizat că lucrarea va fi prioritizată în funcție de bugetul primit de Compania Națională de Investiții.

„Este o lucrare care a fost demarată, în primul rând s-au făcut toți pașii necesari de către ambele județe (n.n. – Prahova și Brașov). Nu a fost ușor, birocrația știți că este mare, însă în momentul de față le avem finalizate. Noi nu ne limităm neapărat la sume, vom suporta și noi, dar trebuie să avem predictibilitate, dacă știm că investim, dacă băgăm bani în acea lucrare, să știm că într-o anumită perioadă putem rambursa împrumuturile bancare - în câteva luni sau într-o jumătate de an. Trebuie să-i avem practic alocați acești bani. Eu cred că această lucrare va fi finalizată fie la finalul lui 2027, fie la mijlocul lui 2028. Aceasta este părerea mea în acest moment”, a mai spus Erbașu.

Reabilitarea și modernizarea DJ102I se desfășoară pe o lungime de 25,63 km, asigurând legătura între sudul țării (județul Prahova) și centrul României (județul Brașov), traversând Munții Baiului prin pasul Predeluț, care atinge altitudinea de 1.285 m. Drumul va avea o structură rutieră modernizată de la fundație până la asfalt, o platformă de 8 metri lățime cu două benzi de circulație, acostamente și rigole, poduri și podețe noi, accese modernizate și parcări amenajate.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov.

