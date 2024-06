Autostradă declarată proiect prioritar pentru Ministerul Transporturilor. De unde vin banii pentru drumul de mare viteză vital pentru România

Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş rămâne un proiect prioritar pentru ministerul Transporturilor, a declarat luni, 3 iunie, Sorin Grindeanu. El a precizat că această autostradă va fi realizată din bani europeni.

Sorin Grindeanu a ajuns luni, 3 iunie, la Paşcani, pe şantierul autostrăzii Moldovei, în zona nodului de legătură dintre A7 şi A8, el oferind detalii privind stadiul lucrărilor pe cele două autostrăzi.

"În ce priveşte A8, există unele semne de întrebare şi e normal să le aibă unii. A8 rămâne proiect prioritar pentru Ministerul Transporturilor. Autostrada A8 va fi construită din bani europeni. Când terminăm o documentaţie o şi scoatem la licitaţie. În acest moment, pentru A8 avem contract atribuit de la Leghin la Târgu Neamţ, este vorba de capătul estic al A8. Este în licitaţie şi Leghin-Pipirig. Se termină documentaţia şi studiile de fezabilitate pe celelalte tronsoane ca să trecem Carpaţii. Partea de la Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni este la fel de importantă, SF-ul se termină în acest an, deci până la finele lui 2025 vom putea scoate la licitaţie şi această legătură. A8 se va face din fonduri europene, nu există altă variantă mai sigură decât asta", a afirmat ministrul Sorin Grindeanu.

Cât priveşte A7 Paşcani-Ploieşti, ministrul Transporturilor a precizat că unele tronsoane vor fi gata încă din acest an, dar că până la sfârşitul anului 2025 se va circula pe întreaga autostradă.

"Am văzut tot traseul autostrăzii A7 începută în urmă cu un an şi un pic, am văzut de la Ploieşti şi până aici la Paşcani. Rămân optimist. La sfârşitul anului viitor se va circula pe autostradă de la Paşcani până la Bucureşti. Avem un constructor român foarte bun, care din cele 13 loturi are în execuţie zece şi care ne-a obişnuit să termine înainte de termen lucrările", a declarat Sorin Grindeanu.

