Asociația „Moldova vrea autostradă” prezintă progresele pe A7. Conform șefului CNIR, la final de noiembrie am putea avea 200 km neîntrerupți între București și Focșani

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:23
64 citiri
Asociația „Moldova vrea autostradă” prezintă progresele pe A7. Conform șefului CNIR, la final de noiembrie am putea avea 200 km neîntrerupți între București și Focșani
Lucrările pe autostrada A7, care va lega Bucureștiul de Moldova, avansează rapid. FOTO: Facebook Moldova vrea autostradă

Pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni (38,78 km) din Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău stadiul fizic de execuție a ajuns la 85%, potrivit ultimei raportări CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică, n.r.), arată Asociația Moldova vrea Autostradă, care a publicat noi imagini filmate recent pe acest lot.

Potrivit Asociației, în filmarea realizată cu drona se poate observa activitate intensă la:

– pasajul peste DN2 și CF500 – se lucrează la hidroizolație (lungime 909 m);

– podul cu tablier metalic peste râul Trotuș și DC22 (620 m) – mai sunt de montat predale la 3 deschideri pe un sens, în rest este betonat și se montează marginile;

– podul peste fosta balastieră (199,5 m), podul A7 peste DJ119J și overpass-ul de la nodul Adjudu Vechi (A7×DN11A) – lucrări de armare în desfășurare;

– predale montate sau în curs de instalare la podurile peste Orbeni-Drăgușani (DL61), DL33, și peste râurile Scurta, Contești și DC102A;

- montare grinzi la podurile peste Fântânele, Bolohan, Valea Seacă și la structurile DL51, DL55 și podul de 200 m peste zona depresionară.

“Asocierea SPEDITION UMB – SA&PE CONSTRUCT – TEHNOSTRADE are de realizat pe acest lot aproximativ 3.100 metri liniari de structuri, din care 2.200 m din beton și 900 m grinzi metalice. Doar cele două structuri din video însumează aproape jumătate din totalul lucrărilor de artă ale lotului!”, mai notează Asociația Moldova vrea Autostradă.

Cât privește lotul 1 Focșani (Vrancea) – Domnești-Târg (Vrancea), constructorul UMB a avansat puternic în ultimele luni, estimează Asociația Moldova Vrea Autostradă, iar circulația ar putea fi deschisă în acest an. 

Conform șefului CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere, odată cu finalizarea lotului 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km – n. r.), estimată pentru sfârşitul lunii noiembrie, vom avea 200 km de autostradă continuă între Bucureşti şi Focşani.

Iar până la sfârşitul anului, mai spune acesta, prin deschiderea celor 50 km între Focşani şi Adjud, vom putea circula pe 250 km de autostradă modernă, de la Bucureşti la Adjud.

...citeste mai departe despre "Asociația „Moldova vrea autostradă” prezintă progresele pe A7. Conform șefului CNIR, la final de noiembrie am putea avea 200 km neîntrerupți între București și Focșani" pe Ziare.com

Autostrada A13 Brașov-Bacău prinde contur: A fost depusă documentația pentru emiterea certificatelor de urbanism
Autostrada A13 Brașov-Bacău prinde contur: A fost depusă documentația pentru emiterea certificatelor de urbanism
Proiectantul Autostrăzii A13 Brașov - Bacău a depus la Consiliile Județene Brașov, Covasna și Bacău documentația pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, în urma actualizării...
Risipă cronică de fonduri publice la CFR Călători: Cum va pierde compania și mai mulți bani anulând 30 de trenuri. „Nu poți să-ți iei subvenția și să nu plătești taxele”
Risipă cronică de fonduri publice la CFR Călători: Cum va pierde compania și mai mulți bani anulând 30 de trenuri. „Nu poți să-ți iei subvenția și să nu plătești taxele”
Aproape 30 de rute ale CFR Călători vor fi suspendate din data de 21 octombrie, iar alte 11, din 7 noiembrie, din cauza datoriilor către CFR Infrastructură, informațiile fiind comunicate de...
#infrastructura, #Moldova, #Autostrada A7 , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0835 RON

0.0012

1 USD = 4.3789 RON

-0.0037
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  2. Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
  3. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
  4. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  5. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  6. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"
  7. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  8. „România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
  9. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  10. Cum trebuie să se pregătească românii pentru noi creșteri ale euro în 2026. Economist: „Trebuie să ne facem niște rezerve, să avem niște economii” VIDEO