De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”

Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 17:53
124 citiri
De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”
Șeful CNAIR se laudă cu ritmul bun de lucru pe lotul 3 al autostrăzii A7. FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructură

Șeful CNAIR a publicat o filmare în care arată ritmul în care avansează lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din autostrada A7, care ar urma să lege Capitala de regiunea Moldovei.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele - #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău!”, a scris Cristian Pistol pe contul său de Facebook.

Acesta mai arată faptul că asocierea de constructori turci Nurol - Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje, progresul fizic pe acest lot de autostradă fiind de 85%.

„În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani”, mai spune șeful CNAIR.

Informația trebuie citită însă în contextul în care Asociația Pro Infrastructură, ONG-ul care a devenit cunoscut prin faptul că urmărește progresul infrastructurii din România, a scris că, cu chiu cu vai, chiar și cu aceste lucrări aunțate de autorități, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge la 1353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025.

Asta în condițiile în care Ungaria, la o suprafață mult mai mică decât a României, are aproape 2000 de kilometri de autostradă.

Cât privește autostrada A7, vineri a fost deschisă circulaţia pe lotul doi Mizil – Buzău, cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei fiind gata de aproape două luni, dar neputând fi daţi în circulaţie din cauza unor erori remediate între timp.

...citeste mai departe despre "De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”" pe Ziare.com

Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri. Dar numai pe un sens. Întoarcerea se face prin localități. "Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil" FOTO
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri. Dar numai pe un sens. Întoarcerea se face prin localități. "Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil" FOTO
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri, 17 octombrie, se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este aşa...
România își mărește zestrea de trenuri electrice: Alstom mai livrează nouă bucăți până la finalul anului
România își mărește zestrea de trenuri electrice: Alstom mai livrează nouă bucăți până la finalul anului
Alstom va livra României încă nouă trenuri Coradia până la sfârșitul acestui an, iar livrarea completă de 37 de rame va fi finalizată în luna mai 2026, acesta fiind termenul asumat...
#infrastructura, #cnair, #Autostrada A7 , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  3. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  4. Planul lui Trump de a lovi o superputere a eșuat: Țara a câștigat 328 de miliarde, iar SUA au pierdut
  5. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  6. O țară adversă vrea să-l învingă pe Trump și joacă dur: A găsit punctul slab al Americii
  7. Un înalt oficial de la Washington avertizează: O superputere vrea să ne ”doboare pe toți” și nu e de Rusia
  8. Putin neputincios în fața unor lovituri occidentale: Criză în Rusia, cea mai gravă din ultimii 30 de ani
  9. Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
  10. Dragoș Pîslaru critică dur CSM, care apără cu toată forța pensiile speciale ale magistraților: „A indus în eroare publicul. Afirmațiile CSM nu sunt doar nefondate, ci și periculoase”