De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”

Șeful CNAIR se laudă cu ritmul bun de lucru pe lotul 3 al autostrăzii A7. FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructură

Șeful CNAIR a publicat o filmare în care arată ritmul în care avansează lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din autostrada A7, care ar urma să lege Capitala de regiunea Moldovei.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele - #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău!”, a scris Cristian Pistol pe contul său de Facebook.

Acesta mai arată faptul că asocierea de constructori turci Nurol - Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje, progresul fizic pe acest lot de autostradă fiind de 85%.

„În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani”, mai spune șeful CNAIR.

Informația trebuie citită însă în contextul în care Asociația Pro Infrastructură, ONG-ul care a devenit cunoscut prin faptul că urmărește progresul infrastructurii din România, a scris că, cu chiu cu vai, chiar și cu aceste lucrări aunțate de autorități, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge la 1353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025.

Asta în condițiile în care Ungaria, la o suprafață mult mai mică decât a României, are aproape 2000 de kilometri de autostradă.

Cât privește autostrada A7, vineri a fost deschisă circulaţia pe lotul doi Mizil – Buzău, cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei fiind gata de aproape două luni, dar neputând fi daţi în circulaţie din cauza unor erori remediate între timp.

