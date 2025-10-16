Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri. Dar numai pe un sens. Întoarcerea se face prin localități. "Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil" FOTO

Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri, 17 octombrie, se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi. ”Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”, transmit reprezentanţii organizaţiei care adaugă că ”incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”.

”Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulaţia pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău. Dar la noi niciodată nu este aşa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre Bucureşti se face prin acest punct. În schimb, şoferii care vin dinspre Ploieşti trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, şi să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costeşti şi Spătaru, în loc să evite complet aceste localităţi”, au scris, miercuri, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, ”nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”.

”Grija faţă de cetăţenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR şi MT este ca şi inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit şi sensul de descărcare pe cei câţiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 şi DN2, nu doar cel de încărcare. Mai mult, aşa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace de pe cele 3 structuri unde au greşit nu doar sudurile iniţiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluţia de remediere”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Potrivit acestora, ”lăsând la o parte greşelile impardonabile repetate ale constructorului Trace, indolenţa, incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor, în frunte cu şeful Pistol, respectiv miniştrii Grindeanu şi Şerban şi secretarului de stat Scrioşteanu, sunt strigătoare la cer”.

”După promisiunile fanteziste ale lui Grindeanu, Scrioşteanu şi Pistol din 2024 când se băteau cu pumnul în piept că vom circula pe aici cel târziu în septembrie 2024, acum nu sunt în stare nici măcar să deschidă cum trebuie autostrada! Singura consolare este că turcii de la Nurol pot termina breteaua din nodul A7-DN2 necesară pentru fluxul de trafic sud->nord într-o săptămână-două şi restul din cei aproape 14 kilometri ai A7 care ocolesc Buzăul spre sfârşitul lunii noiembrie. La nord de Focşani, vom vedea dacă UMB reuşeşte în decembrie doar Tişiţa-Adjud sau va livra şi Focşani-Tişiţa”, au mai scris reprezentanţii asociaţiei.

Contractul pentru cei 28,35 kilometri a fost semnat cu asocierea româno-bulgară Coni-Trace în 07.06.2022 pe 1,25 miliarde lei fără TVA şi prevede 20 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Ordinul de începere a fost dat în 11.08.2022 şi antreprenorii au primit o extensie de vreo 6 luni, justificată de materialul inutilizabil din gropile de împrumut. Deci întârziere de un an faţă de termenul contractual de finalizare ajustat, octombrie 2024.

”Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi şi drumuri expres aflate în exploatare ajunge aşadar la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inauguraţi în 2025”, arată Asociaţia Pro Infrastructură.

