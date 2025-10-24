Autostrada A13 Brașov-Bacău prinde contur: A fost depusă documentația pentru emiterea certificatelor de urbanism

Proiectantul Autostrăzii A13 Brașov - Bacău a depus la Consiliile Județene Brașov, Covasna și Bacău documentația pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, în urma actualizării traseului, în cadrul contractului pentru studiul de fezabilitate, informează Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Noua variantă, propusă ca urmare a constrângerilor identificate, lungește traseul A13 Brașov – Bacău cu aproximativ 12 kilometri și prevede proiectarea unui tunel cu o lungime de 600 de metri în zona protejată Dealul Cetății – Lempeș.

Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final al viitoarei autostrăzi și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție. Sectorul Brașov-Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostrada Sibiu-Făgăraș – Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea, iar în zona Bacăului, la Răcăciuni, cu Autostrada Moldovei A7.

În ianuarie 2022, Consiliul Județean Bacău emisese certificat de urbanism pentru Autostrada Brașov – Bacău (A13). Proiectarea A13 urma să fie finalizată în prima parte a anului următor, însă contractul cu vechiul proiectant a fost apoi reziliat.

În aprilie 2024, CNAIR a desemnat câștigătorul noului contract de realizare a studiului de fezabilitate pentru autostrada Brașov – Bacău, un contract în valoare de 81,2 milioane de lei.

