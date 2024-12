11 oferte depuse drumul care va face cozile dintre Constanța și Vama Veche o amintire neplăcută. Când se va putea circula pe șoseaua de mare viteză și care e traseul FOTO

Contractul pentru construcția Alternativei Techirghiol, lungă de 30,59 kilometri, are 11 oferte, a relatat marți Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit lui Pistol, cei 11 ofertanți pentru Alternativa Techirghiol sunt:

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONCELEX SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL (Romania)Asocierea AUTOMAGISTRAL PIVDEN LLC (lider) – GOTT STRASSE S.R.L. – PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. – NVO “TRANSINZHINIRYNG” S.R.L. – МAST-BUD LTD (Ucraina – Romania)DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)Asocierea IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (lider) – ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (Turcia – Romania)Asocierea ITINERA S.p.A (lider) – SAIPEM S.p.A. (Italia)KALYON INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (lider) – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)Asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (lider) – GUNAL INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)Asocierea ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. (lider) – STRACO HOLDING SRL (Turcia – Romania)Asocierea TRACE GROUP HOLD PLC (lider) – BOG’ART SRL – GP GROUP JSC – OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. (Bulgaria – Romania)WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

Valoarea contractului pentru proiectarea și execuția Alternativei Techirghiol, finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027 este de 4,36 miliarde lei (fără TVA). Durata contractuală alocată proiectării este de 12 luni și de 36 de luni cea alocată fazei de execuție (total 48 de luni).

Traseul Alternativei Techirghiol se desfășoară între nodul Cumpăna de pe Autostrada de Centură a Municipiului Constanța (A4) și localitatea 23 August. Noul drum de mare viteză va fi construit astfel încât să fie evitată tranzitarea localităților Agigea, Techirghiol, Eforie, Tuzla și 23 August.

Contractul prevede construirea pe traseu a mai multor structuri, facilităti și puncte conexiune cu rețeaua națională de drumuri:

un pod peste Canalul Dunăre – Marea Neagră (330 m);un pod peste DJ 391 și Valea Cârlighioi (253,20 m);un pod pe DN38 (253,90 m);Nod rutier Cumpăna;Nod Rutier între Alternativa Techirghiol și Drumul de legatură cu DN 39A;Nod Rutier cu DN38;Nod Rutier în zona localității 23 August;Nod rutier (conexiune) între Alternativa Techirghiol și DN 39;patru Spații de servicii;doua parcări de scurtă durată, dotate cu infrastructura necesară amplasării a minimum 8 stații de încărcare rapidă pentru autoturismele electrice.

Noua autostradă va asigura conexiunea între Autostrada Soarelui (A2) și Centura Constanța (A4), în zona nodului Cumpăna cu localitățile din sudul litoralului românesc (Agigea, Topraisar, Techirghiol, Eforie, Tuzla, 23August).

