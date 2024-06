Imagini noi de pe Centura Bârlad, care este aproape gata de inaugurare. Când va fi deschisă circulației VIDEO

Centura Bârlad este din ce în ce mai aproape de inaugurare. Lucrările au ajuns la progres fizic de 95%, iar constructorul a așternut, deja, stratul de uzură pe mare parte din drum, arată cele mai recente imagini de la fața locului, publicate pe canalul YouTube "Ștef".

Totuși, constructorul pare că mai are de făcut lucrări și nu este clar dacă va termina într-o săptămână, astfel că este posibil ca deschiderea circulației să aibă loc în iulie.

Vineri, 21 iunie 2024, se lucra în general la rosturile de dilatație de la poduri și pasaje, dar se așternea și stratul de uzură în unele zone, plus alte lucrări.

Au apărut și primele marcaje rutiere, primele semne de circulație, strat de uzură pe mare parte din drum, parapeții de protecție și panourile fonoabsorbante sunt montate pe mare parte din șantier, conform monitorizării video.

Parcările laterale de scurtă durată nu sunt însă gata încă și ar putea fi deschise ulterior deschiderii circulației.

DN24, la intrarea în Bârlad, deși a fost modernizat recent, are deja asfaltul vălurit de la gabaritul depășit al camioanelor care tranzitează orașul zilnic, așa că VO Bârlad va fi esențial și pentru traficul greu, dar și pentru cei care tranzitează DN24 de la Nord (Iași, Botoșani etc) spre Sud (București, Constanța etc) întrucât va scurta semnificativ durata acestor trasee.

Centura Bârlad are o lungime de 11 kilometri și probabil va fi inaugurată în această lună. Contractul a fost semnat în 2018 și s-a blocat în 2022 la doar 30% execuție după ce constructorul principal nu a mai reușit să susțină lucrările.

Ads

Contractul a fost salvat prin intrarea pe șantier a altui constructor. Centura Bârlad, pe traseul DN 24 Tișița – Vama Albița (cel mai important punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova), are o lungime de 11 kilometri, iar termenul limită de finalizare era 2022.

CNAIR va inaugura în 2024 patru centuri cu o lungime totală de 79 de kilometri, potrivit analizei Economedia. Cele mai avansate sunt Centurile Târgu Jiu, Bârlad, Timișoara Sud, Sfântu Gheorghe și Craiova Sud. Cu șanse doar teoretice ar putea fi terminate lucrările și pe Centura de 5,5 km. de la Zalău, unde lucrează o asociere de firme din China și România. Sunt proiecte contractate efectiv ca variante de ocolire nu segmente din autostrăzi sau drumuri expres care pod funcționa ca centuri pentru localitățile de pe traseu. În continuare orașe mari, municipii reședință de județ precum Iași sau Târgu Mureș nu au deloc sau au doar parțial centuri ocolitoare.

Prima centură care va fi deschisă în 2024 este varianta municipiului Târgu Jiu, după care urmează Centurile Bârlad, Timișoara Sud și, posibil, până la finalul anului Craiova Sud.

...citeste mai departe despre "Imagini noi de pe Centura Bârlad, care este aproape gata de inaugurare. Când va fi deschisă circulației VIDEO " pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro