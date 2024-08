Pro Infrastructura atacă autoritățile, după ce două trenuri au fost cât pe ce să se lovească frontal: „Așteptăm accidentul cu zeci de victime ca să se trezească politicienii”

Asociația Pro Infrastructura a oferit o explicație privind cauzele incidentului grav de securitate de la Fărcașele, Caracal, când două trenuri s-au oprit la doar câteva zeci de metri unul de altul pe aceeași linie blocând circulația ore întregi. Reprezentanții organizației au avertizat că lipsa modernizării liniei București – Craiova este principalul motiv al situației create și că a fost evitat razant un accident mult mai grav.

Într-o postare pe Facebook, Asociația Pro Infrastructura consideră că gravul incident de siguranță feroviară de zilele trecute a fost posibil în condițiile nemodernizării liniei București – Craiova, cheltuielii banilor alocați pe alte proiecte întârziate și asigurării siguranței feroviare de către factorul uman cu „sisteme arhaice”, relatează Club Feroviar Român.

„Accidentul feroviar cu zeci de victime evitat, deocamdată! Așa cum am spus de mai multe ori în ultimii ani, România se apropie cu pași rapizi de un accident major cu zeci de victime, probabil o ciocnire între un tren de marfă greu de peste 1.000 de tone și un tren de călători. Chiar ieri acest eveniment tragic a fost evitat in extremis la nici 150 km de Capitală, pe magistrala București-Craiova. Cum a ajuns CFR SA să trimită două trenuri în sensuri contrare pe aceeași linie, ca-n Grecia?

Pe scurt, lipsa modernizării. Sistemele arhaice ale CFR cer un impiegat de mișcare în fiecare stație, dotată de obicei cu un „calculator” de generație zero, tehnologie bazată pe relee inventată în anii 1940-1950.

Ads

Așadar, oamenii sunt răspândiți peste tot în rețea, deci risc crescut de eroare umană. Sau ne pomenim cu defectarea unor electromagneți din secolul trecut care determină trecerea pe mod „manual”, predispus la greșeli și la (ne)înțelegeri telefonice.

Sistemele moderne permit operarea mai multor stații cu un singur dispecer, trimiterea „tren contra tren” fiind exclusă automat, iar poziția, direcția de deplasare și numărul trenului sunt vizibile pe ecran, ceea ce nu se întâmplă pe instalațiile actuale, depășite moral”, au concluzionat cei de la Asociația Pro Infrastructura.

Banii de modernizare București – Craiova s-au pierdut

Aceștia au punctat faptul că nu mai sunt bani europeni fiindcă s-au pierdut miliarde de euro cu întârzieri de 4-10 ani pe sectoarele coridorului Curtici-Constanța.

„Finanțarea care ar fi trebuit să ajungă pe București-Craiova a fost cheltuită de proiectele de pe coridorul principal unde încă sunt întârziate 6 loturi de peste 300 de kilometri. Așa cum arătăm mereu în comunicatele noastre, indiferent de constructor, proiectele de reconstrucție au întârzieri grobiene, în special din cauza lipsei interesului politic. Vedeți politicieni pe calea ferată? Toți sunt pe autostrăzi. De ce este închis un fir de circulație? În sfârșit, s-au accesat niște fonduri europene pentru mentenanță prin PNRR. Teoretic, toată suprastructura (șină, traverse, prinderi) trebuie înlocuită periodic.

Ads

Între stațiile Drăgănești-Olt și Fărcașele se execută doar cârpeli pe câte 2-3 km care în mod normal nu ar avea de ce să dureze mai mult de câteva săptămâni (hai, luni), dar aceste „Quick” Wins se târâie în România timp de doi ani”.

Un accident grav ar trezi politicienii la realitate

„Așteptăm accidentul cu zeci de victime ca să se trezească politicienii, să aloce bani (serioși) de mentenanță de la bugetul de stat și să deblocheze șantierele de modernizare. De la ministrul anti-feroviar Grindeanu, care nu s-a gândit să repare mai întâi calea ferată din zonă nici măcar când a închis DN7 pe Valea Oltului, nu mai avem nicio așteptare”, au arătat reprezentanții ONG-ului.”

Pe data de 1 august, un tren de pasageri și unul de marfă au ajuns pe același fir de circulație și s-au oprit unul în fața celuilalt, iar traficul feroviar a fost oprit temporar între Roșiori Nord - Caracal, "fără risc de coliziune", a anunțat CFR SA. Compania spune că mecanicul trenului de călători a executat frânarea garniturii, ca urmare a unor probleme ce țin de dirijarea traficului de către CFR SA. Conform CFR Călători, la momentul incidentului în trenul de pasageri - IR 348 Arad - Craiova - București Nord - se aflau aproximativ 250 de persoane.

Ads

Circulația feroviară între stațiile Drăgănești Olt și Fărcașele a fost oprită miercuri de la 15:45 la 16:55, după ce două trenuri, unul de marfă și unul de călători, care au fost expediate pe același fir de circulație, s-au oprit unul în fața celuilalt, în baza indicațiilor de oprire ale semnalelor luminoase, potrivit CFR. Tenul IRN 348 "a fost reînscris în trafic, în condiții de siguranță". Localitatea Fărcașele se află la 8 km de Caracal, pe magistrala 100, București – Timișoara.

...citeste mai departe despre "Pro Infrastructura atacă autoritățile, după ce două trenuri au fost cât pe ce să se lovească frontal: „Așteptăm accidentul cu zeci de victime ca să se trezească politicienii”" pe Ziare.com

Ads