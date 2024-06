O companie franceză din domeniul feroviar a adunat penalități de peste 40 milioane euro. Grindeanu: "Vor curge în continuare, nu le opreşte nimeni"

Producătorul francez Alstom SA are în dreptul său penalități de întârziere de circa 90 de milioane de lei, în legătură cu trenurile care trebuie livrate Autorității de Reformă Feroviară. În plus, compania are de plătit aproximativ 23 de milioane de euro, după întârzierea livrărilor de garnituri de metrou pentru Magistrala 5, conform ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a făcut declarațiile marți, 4 iunie, la Gara de Nord, după ce a vorbit despre primele vagoane modernizate din fonduri proprii ale CFR Călători, care ar trebui să intre în circulație de la jumătatea lunii iunie.

"(Privind trenurile cumpărate de ARF- n.r.) lucrurile pe o parte din contracte nu sunt încurajatoare, că trebuie să le spunem şi pe cele bune şi pe celelalte. Există întârzieri la acele trenuri (...) şi în acest moment vorbim de penalităţi undeva în jur de 90 de milioane lei (...). Nu vă spun că mai un pic, e anul, de când a venit acea garnitură şi care e tot în teste. Eu înţeleg că suntem undeva mai la marginea Europei, dar în momentul în care ai un contract - ai venit, l-ai câştigat, e pe bani, că nu e muncă patriotică - e bine să te ţii de termenii acelui contract sau, dacă nu poţi, să-i laşi pe alţii, că poate alţii se ţin. Aşa că profit de această ocazie - şi e unul din motivele pentru care am venit astăzi - să transmit că se poate şi să fie o lecţie şi pentru cei care tot întârzie şi tot amână livrarea anumitor garnituri de tren, dar penalităţile curg şi vor curge şi în continuare. La fel şi la metrou. La metrou s-a ajuns pentru garniturile de metrou la peste 20 de milioane de euro, dacă nu mă înşel, în jur de 22-23 de milioane de euro. Aceeaşi companie", a afirmat şeful de la Transporturi, citat de Agerpres.

Ads

În acest context, Grindeanu a făcut un nou apel la producătorul de material rulant să livreze atât trenurile de călători, cât şi pe cele de metrou, avertizând că penalităţile vor curge în continuare.

"(...) eu sper să se depăşească în perioada următoare, cum sper să se depăşească şi la metrou. Eu înţeleg că poate nu e aşa interesantă piaţa din România ca pieţele din alte părţi, dar dacă tot n-ai această aplecare, poate alţii pot să facă mai bine aceste contracte. Vorbim într-un final, dacă facem un total, sper să nu greşesc, dar sunt 162 de garnituri de tren noi în diverse faze de contractare în momentul ăsta în România. La unele sunt semnate contractele şi trebuie să se livreze sau ar fi trebuit să se livreze, la altele suntem pe ultima sută de metri. Totuşi, nu e muncă patriotică, nu suntem în alte vremuri în care nu vrem să ne întoarcem şi să facem lucruri altcumva decât conform regulilor europene. Avem un contract, trebuie să-l respecţi. Nu-l respecţi, plăteşti penalităţi. Folosesc acest prilej ca să mai mai fac un apel la dânşii, fiindcă, altfel, penalităţile vor curge în continuare, nu le opreşte nimeni", a atenţionat ministrul.

Ads

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a contractat de la furnizorul Alstom Ferroviaria SpA 37 rame electrice inter-regionale de lung parcurs printr-un contract de achiziţie încheiat în luna martie 2022. Primul tren electric Alstom Coradia Stream din acest lot a ajuns în România pe 4 decembrie 2023, de atunci aflându-se în teste, în timp ce calendarul de livrare a celorlalte 36 de rame electrice RE-IR s-a decalat. Ultimele estimări indică faptul că abia în toamna lui 2024 va intra în circulaţie cu călători această primă ramă electrică. Valoarea totală a contractului pentru achiziţia celor 37 unităţi electrice multiple şi serviciile de mentenanţă aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la 2,42 miliarde lei, fără TVA. Trenurile pentru ARF au fost produse în Polonia.

În ceea ce priveşte contractul pentru garniturile de metrou, primul tren Metropolis din lotul celor 13 contractate de Metrorex a sosit pe 25 aprilie la Depoul Berceni, cu aproape un an întârziere, urmând să fie verificat şi pregătit pentru etapele de probe şi teste specifice. Trenul ''Giurgiu'' face parte din lotul celor 13 trenuri destinate Magistralei 5, achiziţionate pe baza contractului încheiat între Metrorex şi Alstom Transport SA, în 2 decembrie 2020, urmare a procedurilor legale de achiziţie. Contractul are o valoare totală de peste 103 milioane de euro. Trenurile au fost produse în Brazilia, iar primul tren ar fi trebuit să ajungă la Bucureşti în luna iunie 2023, conform contractului.

...citeste mai departe despre "O companie franceză din domeniul feroviar a adunat penalități de peste 40 milioane euro. Grindeanu: "Vor curge în continuare, nu le opreşte nimeni"" pe Ziare.com

Ads