Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot.”

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 03:20
Portofel gol FOTO Pixabay

Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate de INS.

În fața unui climat economic foarte dificil pentru buzunarele românilor, profesorul de finanțe comportamentale, Adrian Mitroi, a oferit o serie de sfaturi pentru Ziare.com. Potrivit acestuia, cele mai bune economii le putem face acum prin titluri de stat.

„Banca centrală e bucuroasă să vadă cum au crescut economiile în bănci, dar ele nu sunt neapărat o indicație de prosperitate, pentru că nu întorc de acolo randament suficient să compenseze inflația.

Și singura soluție este una de înțelegere a situației și de poziționare la nivel personal. De exemplu, în situație de inflație, te poți poziționa ajustându-ți orizontul de economisire pe termen mai lung.

Deci, titlurile de stat sunt preferabile; dacă poți și ai răbdare să stai acolo, poți obține o dobândă foarte bună. Atunci ai putea compensa, într-o oarecare măsură pe an, o inflație care probabil va fi sub 8–9%, cât ar fi la un titlu pe un an, cu tot cu costuri și riscuri”, a explicat acesta.

Sfaturi practice de cheltuieli

Profesorul a mai explicat că nu e nevoie să renunțăm neapărat la achiziționarea unei case sau la mersul într-o vacanță, ci doar să ne facem un plan mult mai riguros. Cu toate acestea, există cheltuieli pe care le putem elimina complet, potrivit acestuia.

„Sfatul practic, deși nu e ușor, ar fi să mergi pe o planificare clară, bazată pe analize de finanțe personale, nu pe ce vezi pe internet. E importantă o excursie pentru confortul tău, pentru bucuria familiei; nu e obligatoriu să renunți la ea. Poți însă să o calibrezi: să fii mai modest în opțiuni, să cauți variante mai economice. Nu trebuie să fii drastic cu tot ce aduce plăcere, dar poți fi drastic la achiziții neesențiale, gen gadgeturi, renovări care nu sunt urgente.

Când e vorba de decizii substanțiale — casă, avans, constituirea unei economii — insist pe analiză personală. De asemenea, dacă nu ai depozitul strâns și nu ești mulțumit de randamentele financiare, poți face investiții non-financiare: de exemplu, dacă ai o locuință, să schimbi termopanele sau izolația — astfel reduci costurile cu energia și crești eficiența în timp.

Poți reglementa cheltuielile nu doar financiar, ci și non-financiar. Deciziile discreționare trebuie calibrate: amână sau ajustează ce poți, cântărește bine fiecare cheltuială. Suntem într-o perioadă de „stagflație” — termenul potrivit ar fi acesta — în care creșterea veniturilor încetinește sau se oprește, iar inflația rămâne. În ultimii zece ani am avut creșteri constante de salarii și venituri și un PIB în creștere, dar intrăm acum într-o realitate pe care nici Guvernul, nici majoritatea dintre noi nu au văzut-o până acum”, a mai relatat acesta.

