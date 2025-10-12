Inflația în România continuă să crească îngrijorător. BNR avertizează că un nou maxim ar putea fi atins în septembrie, ceea ce va duce la o nouă majorare a prețurilor

Prețul la alimente ar urma să crească din nou Foto: Pixabay

Inflația din România a urcat la 9,9% în august, una dintre cele mai mari din UE, în timp ce zona euro a rămas la 2%. Creșterile de prețuri la mărfurile nealimentare și servicii au împins indicele peste prognozele anterioare, iar BNR avertizează că vârful va fi atins în septembrie.

Conform datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) și Croația (4,6%). Comparativ cu situația din luna iulie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 14 state membre, inclusiv în România (de la 6,6% până la 8,5%).

În zona euro, rata anuală a inflației a rămas stabilă în luna august la 2%, ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,44 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,62 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,19 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar mărfurile alimentare cu 8,92%.

'Indicele prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflației în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%', se arată în comunicatul INS.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o 'cocoașă' în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

