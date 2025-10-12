Rata inflației în România a ajuns de 3,5 ori mai mare decât media europeană și de peste patru ori mai mare decât în zona euro!

În România, pe de altă parte, rata anuală a inflației a crescut în august la 8,5%, de la 6,6%

În timp ce rata anuală a inflației a fost stabilă în august, față de luna anterioară, atât în zona euro, cât și la nivelul blocului comunitar, România se confruntă cu cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană.

Asta în condițiile în care se afla deja pe primul loc în clasamentul celor mai mari rate anuale ale inflației, între țările membre ale blocului comunitar.

Aceste evoluții fac ca țara noastră ”să se distanțeze de pluton”, diferența între avansul prețurilor din România, în comparație cu celelalte țări, fiind din ce în ce mai mare, în dauna economiei autohtone și a nivelului de trai al populației.

România se rupe de pluton

Astfel, rata anuală a inflației a ajuns să fie în august în România de 3,5 ori mai mare decât media europeană și de peste patru ori mai mare decât în zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat, serviciul statistic al Comisiei Europene și prelucrate de Risco.ro.

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2% în august 2025, stabilă față de luna iulie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,2 %.

Inflația anuală în UE a fost de 2,4 % în august 2025, stabilă față de luna iulie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,4 %.

În România, pe de altă parte, rata anuală a inflației a crescut în august la 8,5%, de la 6,6% în iulie 2025, fiind cea mai mare diferență înregistrată la nivelul țărilor din Uniunea Europeană.

Pentru comparație, alte țări în care inflația a crescut mai mult decât marginal în august față de iulie sunt Estonia (de la 5,6% la 6,2%), Austria (de la 3,7% la 4,1%), Germania (de la 1,8% la 2,1%), Irlanda (de la 1,6% la 1,9%), Letonia (de la 3,9% la 4,2%), Finlanda (de la 1,9% la 2,2%) și Suedia (de la 3,1% la 3,4%).

Ads

Comparativ cu iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în paisprezece.

Cele mai ridicate rate anuale au fost înregistrate în România (8,5%), Estonia (6,2%) și Croația (4,6%).

La polul opus, cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Cipru (0,0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%).

Se poate observa atât diferența foarte mare între rata anuală a inflației consemnată în august în România, în comparație cu țările de pe locurile doi și trei din clasament, dar și evoluția foarte mare între august iulie înregistrată în țara noastră, față de celelalte membre UE.

Consecințe negative asupra finanțării

Dincolo de scăderea nivelului de trai al populației, aceste discrepanțe semnificative au consecințe negative puternice asupra competitivității companiilor românești, care se confruntă cu costuri de producție superioare, în comparație cu concurentele lor din alte țări.

În plus, pentru a încerca să țină sub control inflația, Banca Națională păstrează de mai bine de un an de zile (din 8 august 2024) rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5%, cu repercusiuni directe asupra costurilor finanțării pentru economia românească.

Ads

Pentru comparație, dobânda monetară în zona euro este de 2%, în Statele Unite de 4,5%, iar în Marea Britanie de 4%.

...citeste mai departe despre "Rata inflației în România a ajuns de 3,5 ori mai mare decât media europeană și de peste patru ori mai mare decât în zona euro!" pe Ziare.com

Ads