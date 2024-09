Cât de scumpă este berea în Europa. România are printre cele mai mici prețuri, dar o altă țară ia primul loc

Berea este una dintre cele mai consumate băuturi în timpul ieșirilor în oraș. Nici această băutură nu a fost ferită de efectele inflației din ultimii ani, astfel încât costul berii a crescut semnificativ în România. Totuși, în tabloul Uniunii Europene, România continuă să aibă unele dintre cele mai scăzute prețuri din blocul comunitar.

În luna august, o bere la un restaurant din România costa în medie 2.01 euro, un preț întâlnit și în Slovacia și aproape cel mai mic din Europa, arată datele platformei Numbeo, citate de Europe Magazine. Bulgaria are prețuri mai mici, o bere costând 2 euro, iar singura țară din UE în care prețul este sub acest prag este Cehia.

La polul opus, Finlanda are cea mai scumpă bere din Uniune, o halbă de jumătate de litru ajungând la prețul de 7 euro, conform sursei citate. Statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania, au prețuri între 4 și 5 euro pe jumătate de litru de bere, costuri care se întâlnesc și în Austria, Belgia, Germania, Grecia, Italia sau Țările de Jos. Portugalia, unde o halbă de bere costă 2,5 euro, Spania, Malta și Cipru fac notă discordantă față de țările din împrejurimi.

În Occident, cel mai scump de băut la restaurant este în Franța sau în Irlanda, unde o persoană care apreciază băutura făcută din malț trebuie să scotă din buzunar 6 euro când iese în oraș. În afara Uniunii Europene, prețurile sunt mai mari în vest: băutorii de bere din Marea Britanie plătesc peste 5,2 euro, iar pe elvețieni berea la restaurant îi costă aproape 7,5 euro per halbă. De departe cel mai mare preț este în Norvegia, unde berea ajunge la aproape 8,5 euro, arată graficul.

Ads

În schimb, în partea estică a Europei, prețurile pot fi mai mici la vecinii care nu fac parte din blocul comunitar. Bosnia și Herțegovina, spre exemplu, are prețuri medii sub 1,8 euro. În Belarus, jumătate de litru de bere costă 1,12 euro, în timp ce în Rusia, o halbă băută la restaurant are un preț de 1,6 euro. Totuși, de departe cel mai mic preț se găsește în Ucraina, unde berea costă sub 0,9 euro, de altfel singurul preț subunitar dintre statele analizate.

În România, inflația a continuat să se mențină la un nivel ridicat, cu produsele alimentare făcându-i pe români să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar. Anul a început cu probleme și pentru producători, ale căror vânzări au scăzut semnificativ în 2023, arăta Ziarul Financiar. Germania, de departe cel mai mare producător de bere al Europei, a adus pe piață 7,24 miliarde de litri de bere, în scădere cu aproximativ 370 de miliarde de litri față de 2022, conform cifrelor publicate de Eurostat. Producția de anul trecut este cu 10% mai mică decât cea dinaintea pandemiei.

Ads

În schimb, Spania, al doilea cel mai mare producător, are cifre în creștere față de 2019, producând anul trecut peste 4 miliarde de litri. România este pe locul al șaptelea, după Belgia, Franța, Cehia și Italia, deși nu există date pentru Polonia și Olanda, alți doi mari producători, care erau responsabili în 2019 pentru peste 6,6 miliarde de litri de bere. În orice caz, pe porțile fabricanților de bere din România au ieșit anul trecut doze, sticle și PET-uri conținând peste 1,53 de miliarde de litri de bere. Deși lipsesc date din 2022 și 2021, cifrele arată că producția este mai mică cu 12% decât în 2019.

...citeste mai departe despre "Cât de scumpă este berea în Europa. România are printre cele mai mici prețuri, dar o altă țară ia primul loc" pe Ziare.com

Ads