Inflație de 15% în România, pe final de an. Un fost ministru prevede un scenariu apocaliptic: "Am făcut un calcul și vă spun"

Fostul ministru al Finanțelor Publice, Adrian Câciu (PSD), a declarat luni, la Digi24, că refuzul premierului Ilie Bolojan de a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va avea consecințe majore asupra prețurilor, estimând o explozie a inflației în această toamnă.

„Am făcut calcul și vă spun cât va fi: 15%. Se plafonează un adaos comercial, este unul rezonabil de 20%. Eu cred că adaosul comercial, pentru oricine știe o fărâmă de economie, înseamnă ceea ce este peste costuri. Adică este ceea ce ar câștiga comerciantul din tranzacționarea unui produs – profitul”, a explicat fostul ministru.

Câciu a subliniat că presiunea asupra prețurilor va deveni vizibilă foarte curând:

„O să vedeți că în septembrie vom resimți integral puseul inflaționist, chiar și un pic din octombrie și s-ar putea totuși să nu rămânem doar în 10%, ci să mergem în 12%. Peste asta nu mai e nevoie să mai pui gaz pe focul inflației, pentru că e greu să te lupți cu inflația, să o combati, pentru că te costă foarte mult de la bugetul de stat. Mai bine să previi.”

Întrebat dacă acest subiect ar putea genera o ruptură în coaliția de guvernare, fostul ministru a sugerat că PSD este pregătit să acționeze legislativ dacă Executivul nu prelungește măsura:

„Dacă Ilie Bolojan nu ia decizia de a prelungi măsura plafonării adaosului comercial – noi o să aflăm astăzi sau mâine acest lucru – o să depunem o inițiativă legislativă care până la 1 octombrie va fi pe masa președintelui Nicușor Dan, aprobată de Parlament, pentru că vă garantez că și parlamentari ai PNL sau USR vor vota alături de noi.”

În opinia sa, plafonarea nu presupune costuri pentru stat, dar reprezintă o protecție necesară pentru populație și economie:

„Această măsură nu costă niciun leu bugetul de stat. (...) Statul trebuie să intervină să protejeze puterea de cumpărare dacă vrea să aibă și un viitor în veniturile pe care va dori să le încaseze în 2026, în 2027. Nu poți să încasezi venituri din sărăcie sau din sărăcirea populației și a companiilor”, a mai adăugat Câciu.

...citeste mai departe despre "Inflație de 15% în România, pe final de an. Un fost ministru prevede un scenariu apocaliptic: "Am făcut un calcul și vă spun"" pe Ziare.com

