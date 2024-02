Samsung a lansat primul inel inteligent. Ce poate face Galaxy Ring și când va intra pe piață FOTO/VIDEO

Compania Samsung lansează primul inel inteligent care promite funcţii de sănătate şi va fi comercializat în trei culori.

Fără a lăsa jurnaliştii să-l fotografieze, Samsung a prezentat luni, 26 februrie, Galaxy Ring - primul inel inteligent al companiei.

Samsung officially announces the Galaxy Ring.

This is the smallest form of wearable device from Samsung, built for comfortable 24/7 wear as an "all-new way to simplify everyday wellness".

It comes in three colours: Ceramic Black, Platinum Silver, and Gold. Available in sizes… pic.twitter.com/C4ef2tFQrx— Alvin (@sondesix) February 26, 2024

Producătorul coreean a dat presei, în schimb, doar câteva imagini realizate de propriii fotografi, care arată un inel de aproximativ aceleaşi dimensiuni cu Oura.

Conform companiei, Galaxy Ring va urmări somnul pe baza ritmului cardiac, mişcării şi respiraţiei, apoi va oferi utilizatorilor sfaturi bazate pe aceste măsurători.

Un nou instrument, numit My Vitality Score, promite să măsoare vigilenţa utilizatorului şi să-i spună la cât din potenţialul maxim se află.

Împreună cu ceasurile şi smartphone-urile companiei, inelul va fi încorporat în ecosistemul Samsung Health, ceea ce înseamnă că datele pot fi sincronizate între dispozitive.

Say hello to the Samsung Galaxy Ring

Samsung's next generation health device. Available later this year pic.twitter.com/1yNFeYWZf7— Saeed Enterprise (@SaeedEnterprize) February 26, 2024

Inelul va fi vândut în trei culori şi mai multe mărimi, cuprinse între 5 şi 13 inch. Capacitatea bateriei variază în funcţie de dimensiunea inelului, între 14,5mAh ş 21,5mAh.

Galaxy Ring va intra pe piaţă cândva în cursul acestui an, urmând ca între timp Samsung să facă cunoscute şi alte detalii.

