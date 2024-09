Pregătindu-se să candideze la funcția supremă în stat, Ciolacu promite "o reindustrializare a României"

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidat la funcția de șef al statului, promite "o reindustrializare a României".

Marcel Ciolacu a lansat această promisiune cu prilejul unei vizite pe care a efectuat-o, în ziua de 6 septembrie 2024, la o fabrică din Sibiu, informează Agerpres.

"La compania pe care am vizitat-o, unde ne-am văzut cu mai mulţi oameni de afaceri din mai multe domenii, exportul este de 100%. Exportul acestui domeniu de activitate reprezintă în jur de 30 de miliarde de euro anual. Cu adevărat, din cauza timpului totuşi limitat, nu am avut timp să acoperim întreaga agendă, dar sunt ferm convins că în perioada următoare vom comunica direct şi vom găsi cele mai bune soluţii ca să crească competitivitatea acestor companii. Este o zonă industrială foarte dezvoltată la Sibiu şi dorim în continuare, mai ales că deja s-a spart gheaţa şi avem primul ajutor de stat însumat de aproape 100 de milioane de euro la o companie care îşi desfăşoară activitatea la Oradea. Cred că acesta este cel mai bun exemplu şi asta am promis: o reindustrializare a României", a afirmat premierul.

