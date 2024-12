Angajații de la fabricile din Brașov scapă de restructurări. Concedierile colective plănuite de un gigant al industriei europene ocolesc România

Multinaționala din domeniul industriei aeronautice și al apărării Airbus SE nu plănuiește să concedieze din angajații pe care îi are la două fabrici din România. Informația vine la câteva zile după ce presa internațională a dezvăluit că gigantul european plănuiește să concedieze peste 2.000 de angajați, după pierderile pe care le-a înregistrat în proiectele legate de sateliți.

Firmele din România ale Airbus nu sunt ținta unor posibile restructurări, a transmis compania miercuri, 11 decembrie, pentru Economica.

„Airbus a lansat procesul social necesar pentru a-și adapta organizația și forța de muncă luând în considerare dinamica unui mediu de afaceri complex, în special în divizia Defence and Space, unde au fost înregistrate cheltuieli financiare semnificative în 2023 și 2024. Airbus în România nu este vizată de o potențială reducere a forței de muncă”, spun reprezentanții companiei.

Airbus construieşte sateliţi, avioane de transport şi are o prezenţă importantă în programele europene de rachete, de luptă şi de lansare în spaţiu. Afacerile sale au fost afectate de costurile mari cu sistemele spaţiale, inclusiv OneSat, de întârzierile şi sporirea costurilor în domeniul apărării. În iulie, cel mai mare producător mondial de avioane a avertizat asupra profitului şi a înrăutăţit ţinta totală de livrări din acest an la 770 de aeronave, de la 800, amânând din 2026 în 2027 obiectivul de a avea o producţie lunară de 75 de avioane cu fuselaj îngust.

Airbus subliniază că „fiecare aeronavă Airbus are piese fabricate în România” pe propriul site. Compania este prezentă în țara noastră prin Premium Aerotec SRL, o subsidiară pe care o deține în totalitate, care se ocupă de producerea componentelor complexe pentru aeronavele comerciale. Airbus deține în proporție de 60% o societate Airbus Helicopters Romania SA, restul fiind deținut de IAR. Ambele firme se află în Brașov. Separat, compania mai are și Airbus Defence and Space Romania SRL în București. Activitatea Airbus în România este responsabilă direct și indirect pentru 6.000 de locuri de muncă, conform propriei descrieri.

