Cum vrea Ciolacu să restarteze industria din România. „Expertiză privată stimulată de capital de stat”. Investițiile ar ajunge la 31 de miliarde de euro pe an

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, 20 octombrie, că viziunea sa pentru următorii cinci ani include investiții totale de 155 de miliarde de euro. Banii s-ar duce în infrastructură, tehnologie, agricultură și industrii competitive. Șeful PSD a evidențiat în discursul său nevoia de reindustrializare.

Premierul a susținut că România poate avea o creștere economică suficient de mare pentru a ajunge a zecea economie a Uniunii Europene, conform Agerpres.

"Candidez la preşedinţie pentru că iubesc România şi cred în potenţialul ţării şi mai ales cred că avem o şansă istorică în faţă. În următorii cinci ani, putem fi a zecea economie a Uniunii Europene. Şi acesta trebuie să fie obiectivul nostru strategic. Pentru asta nu avem timp de pierdut, trebuie să începem de acum să construim o economie puternică, pentru că economia este temelia oricărui stat sigur şi prosper. Fără o economie puternică nu putem vorbi nici de venituri mai mari, nici de servicii de sănătate şi educaţie de calitate, mai ales, şi nici de bani pentru sport. În plus, doar printr-o economie consolidată putem ajunge la masa deciziilor pe plan extern", a spus liderul PSD, în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Parlamentului.

El propune pentru următorii ani "o transformare profundă", o trecere de la o economie "bazată pe consum din import" la o economie "care creşte prin investiţii în industrie, producţie internă şi export". În acest sens, Ciolacu susţine un plan de investiţii publice de 155 de miliarde de euro în următorii cinci ani, în domenii precum infrastructură, educaţie, sănătate, tehnologie, agricultură şi industrii competitive.

"Cea mai mare miză este re-industrializarea ţării. Cu investiţii de peste 10 miliarde de euro anual în industrie vom putea produce în ţară tot ce este esenţial pentru economia naţională. (...) Vă propun o reindustrializare modernă şi competitivă în care expertiza şi inovaţia privată să fie stimulate prin capital de stat", a spus Ciolacu.

El a subliniat că îşi doreşte o ţară unde preşedintele "îşi respectă, ascultă şi protejează" cetăţenii, nu îi "învrăjbeşte" pe unii împotriva altora. Totodată, a atras atenţia asupra faptului că în ultimii 20 de ani România a avut 17 guverne, subliniind, în context, importanţa "predictibilităţii şi stabilităţii".

"Vin astăzi în faţa românilor cu trei mesaje clare şi ferme: am un plan pentru România, am un crez politic şi un angajament moral. Preşedintele României este şi comandantul suprem al armatei şi reprezintă ţara în relaţiile internaţionale. Dar eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între preşedinte şi guvern, pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie. În acest sens, am pregătit acest plan pentru România, un set de priorităţi naţionale cu cinci obiective fundamentale: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, re-industralizarea ţării, finalizarea autostrăzilor, şanse egale la educaţie şi sănătate şi, nu în ultimul rând, respect pentru românii din diaspora. Acest plan abordează şi teme fundamentale pentru a putea construi un viitor mai sigur al naţiunii noastre: protejarea tinerilor de consumul de droguri şi stoparea declinului demografic", a afirmat candidatul social-democrat.

Premierul a mai precizat că a întâlnit pe şantierele autostrăzilor din ţară mulţi "profesionişti, oameni cu experienţă", care au decis să revină în România, pentru că aici primesc aproape aceleaşi salarii, iar costul vieţii este mai mic. Astfel, în anul 2022, 190.000 de români au revenit în ţară, "mai mulţi" decât cei care au plecat. Ciolacu a subliniat că pentru a încuraja revenirea românilor în ţară trebuie oferite nu doar salarii similare, ci şi condiţii: autostrăzi şi şosele de mare viteză, spitale bine utilate şi şcoli moderne.

"Am făcut în sfârşit dreptate pentru 3,8 milioane de pensionari. Este a doua lună în care pensionarii primesc pensiile mărite. Şi vom continua să le creştem pentru că aceşti oameni care au muncit merită respectul nostru! Totodată, de la 1 ianuarie 2025, ne vom alinia la salariul minim european. Vorbim de un venit de 800 de euro brut pentru 1,4 milioane de angajaţi şi vreau, pentru cei cu venituri mici şi medii, să reducem şi povara fiscală, astfel încât oamenii să rămână cu mai mulţi bani pentru familiile lor", a spus el.

Ciolacu a mai precizat că îi va aduce alături de el "pe toţi cei care pot contribui la realizarea" acestui plan pentru România, indiferent de apartenenţa politică sau ideologică.

"S-a râs foarte mult când am spus că iau meditaţii de economie şi iau meditaţii de limba engleză. Şi mă uitam acum în sală, cred că 90% dintre invitaţi sunt meditatorii mei. De la fiecare dintre dumneavoastră am învăţat ceva. Cu aproape fiecare dintre dumneavoastră m-am sfătuit în domeniul în care excelaţi. Vreau să mă mulţumesc pentru acest lucru şi vă anunţ o veste nu tocmai bună: o voi face în continuare", a mai spus liderul PSD.

