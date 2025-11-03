Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"

Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 21:20
44 citiri
Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"
Vehicul de luptă pentru infanterie Lynx, care va fi produs de Rheinmetall în România - FOTO rheinmetall.com

Un site din Ungaria care publică frecvent articole în favoarea premierului Viktor Orban a difuzat, în ziua de 3 noiembrie 2025, un comentariu care ironizează programele militare ale României.

Conform site-ului mandiner.hu, "Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta vrea să devină un gigant militar pe continent".

Articolul citează o declarație a directorului fabricii Carfil din Brașov, Mircea Petru Tanțău: "Când am început, ne-am dorit să avem o dronă care să fie românească. Să nu depindem de alții."

Site-un unguresc susține că "sentința (declarația - n.n.) ar putea fi chiar emoționantă dacă nu ar fi recunoscut în același interviu că, pentru desfășurare, americanii și instructorii lor vor ajunge duminică la Brașov pentru a începe împreună antrenamentul piloților de drone. Cu alte cuvinte, independența începe acum cu antrenament comun și șuruburi importate".

"Dronele „românești” sunt de fapt construite din piese occidentale, conform unui raport al Digi 24, toate componentele fiind de origine occidentală, iar experții americani oferă practic suport tehnologic complet. Dronele fabricate în fabrica din Brașov au fost solicitate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă (...). România devine din ce în ce mai integrată în rețeaua de subcontractare a industriei militare americane - abia acum își pune eticheta pe propriile drone", susține site-ul din Ungaria.

Același articol semnalează o declarație a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care ar fi spus următoarele: "Dacă cheltuim banii poporului pe apărare, atunci o parte din ei ar trebui readuși în țară, de exemplu sub formă de fabrici."

Articolul susține că această declarație înseamnă următoarele: "Ministrul a indicat astfel că Bucureștiul ar dori ca beneficiile cursei înarmărilor europene să meargă "nu doar la cei mari” – adică Franța, Germania și Italia. Prin urmare, conducerea românească ar lega toate achizițiile de rambursarea industrială, ceea ce înseamnă că s-ar încheia contracte doar dacă o parte din producție are loc în țară".

Replica site-ului din Ungaria la această declarație a ministrului român este următoarea:

"În realitate, desigur, România abia dacă are propria industrie militară."

Articolul mai semnalează că România "ar putea fi al doilea cel mai mare beneficiar al programului SAFE al Bruxelles-ului, în schimbul a peste 16,7 miliarde de euro în împrumuturi avantajoase – care ar fi, desigur, folosite pentru achiziții de arme și infrastructură".

Mai este amintit și proiectul comun cu firma germană Rheinmetall, o fabrică de praf de pușcă, finanțat parțial din bani UE".

Conform informațiilor disponibile pe Internet, grupul de presă Mandiner din Ungaria are o orientare de dreapta. Foarte multe articole difuzate de Mandiner prezintă opiniile premierului Viktor Orban, inclusiv prin intermediul unor interviuri acordate de Orban. Pe de altă parte, Orban este un critic sever al Uniunii Europene și are, în același timp, relații bune cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

...citeste mai departe despre "Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"" pe Ziare.com

Ministerul român de Interne trebuie să cumpere un avion pentru a supraveghea frontiera externă a UE. Cât urmează să coste achiziția
Ministerul român de Interne trebuie să cumpere un avion pentru a supraveghea frontiera externă a UE. Cât urmează să coste achiziția
Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al României organizează o licitație pentru a cumpăra un avion. Contractul are o valoare estimată la peste...
#industrie aparare Romania, #industrie armament, #UE Romania, #Ungaria Romania, #drone Romania, #SUA Romania, #SUA Romania parteneriat strategic , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0861 RON

0.0010

1 USD = 4.4167 RON

0.0220
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cinci profesii bine plătite pe care inteligența artificială nu le va înlocui
  2. Criza mondială e gata pregătită. Bula a ajuns în faza de ”pui prăjit”. Când vine prăbușirea?
  3. O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii
  4. Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”
  5. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  6. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „Specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  7. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  8. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  9. Arma lui Putin se întoarce împotriva sa. Mutarea făcută de Trump strangulează Rusia, dictatorul în dificultate
  10. Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”